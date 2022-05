AIRBOSS DEFENSE GROUP PRÉSENTE LE NOUVEAU DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE AIRBOSS 100MC





L'AirBoss 100 est l'un des premiers demi-masques respiratoires servant à filtrer à la fois l'inspiration et l'expiration

JESSUP, Maryland, 31 mai 2022 /CNW/ - AirBoss Defense Group (« ADG ») a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau demi-masque respiratoire AirBoss 100MC (« AirBoss 100 »). L'AirBoss 100 est une avancée révolutionnaire en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) pour de multiples industries, dont les fournisseurs de soins de santé et de soins médicaux, les organismes d'application de la loi et les premiers intervenants. Approuvé par le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), l'AirBoss 100 est léger et confortable et réduit le fardeau habituellement associé au port prolongé d'un masque respiratoire.

« L'AirBoss 100 est un masque réutilisable très performant qui bénéficie du pouvoir protecteur d'un système de filtration N100 qui capture plus de 99,97 % des particules, a déclaré Patrick Callahan, chef de la direction d'ADG. C'est également l'un des premiers demi-masques respiratoires qui filtrent À LA FOIS l'inspiration et l'expiration, protégeant ainsi les utilisateurs et ceux dont ils s'occupent et avec qui ils travaillent », a poursuivi M. Callahan.

Principales caractéristiques

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du nouveau demi-masque respiratoire AirBoss 100 :

Filtration et protection supérieures

La protection de niveau N100 assure une filtration à plus de 99,97 % des particules par rapport à de nombreux autres produits concurrents. Elle est supérieure à celle d'un masque N95 standard.



Une protection bidirectionnelle - L'AirBoss 100 est l'un des premiers demi-masques respiratoires qui filtrent À LA FOIS l'inspiration et l'expiration.

La faible résistance respiratoire dépasse les normes du NIOSH et réduit le fardeau de l'utilisateur.

Port prolongé confortable

Harnais de tête de qualité supérieure facile à mettre et à enlever et confortable.



Demi-masque intérieur flexible et bien ajusté pour un meilleur dispositif d'étanchéité faciale souple et confortable.



Filtre plissé et perméable à l'air pour atténuer la chaleur et l'humidité.



Poids de 4,7 oz seulement.

Solution économique à long terme

Facile à nettoyer et réutilisable.



Filtre unique économique et remplaçable.



Nettoyage et entretien à faible coût.

Ajouts personnalisables

La fixation de la visière offre un plus haut niveau de protection tant pour le visage que pour les yeux.



Le harnais de tête de première qualité aide à répartir le poids et comprend une fente pour queue de cheval pour un confort accru.

« En raison de la nature persistante de la pandémie de COVID-19 et de l'apparition de nouveaux variants du virus, la demande devrait continuer d'augmenter pour les respirateurs. La protection supérieure offerte par l'AirBoss 100 en fait le choix logique comme masque économique et réutilisable pour un très grand nombre de travailleurs essentiels des soins de santé, de l'application de la loi et de premières lignes », a poursuivi M. Callahan.

L'AirBoss 100 est fabriqué aux États-Unis avec des matériaux provenant principalement de l'Amérique. Lorsqu'il s'agit de protéger vos employés, le demi-masque AirBoss 100 propose une nouvelle norme de protection, de confort, de rentabilité et de durabilité.

Nous protégeons ceux qui nous protègent.

À propos d'AirBoss Defense Group (ADG)

Les équipements d'intervention en cas d'urgence et de protection individuelle d'AirBoss Defense Group (ADG) sont utilisés par le département de la Défense, le département d'État, la FEMA, les CDC et d'autres organismes gouvernementaux aux États-Unis ainsi que par des entreprises privées. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise fournit aux premiers intervenants du monde entier des gants, des chaussures et des équipements de protection respiratoire contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CRBN) et le froid extrême. ADG a fourni des équipements de protection individuelle aux équipes des premiers intervenants d'urgence et aux hôpitaux dans des centaines de villes américaines et plus de 70 pays dans le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.adg.com ou www.airboss100.com .

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues ou incorporées par renvoi dans le présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction concernant des développements futurs ou les rendements futurs d'ADG, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et peuvent généralement être repérées par des mots tels que « sera », « peut », « pourrait » « devrait », « croit », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l'intention de » ou des expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant les événements et les rendements futurs.

Les déclarations contenant des informations prospectives se fondent nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction au moment où les déclarations sont formulées, sont intrinsèquement assujetties à des risques, des incertitudes et des contingences d'importance sur le plan commercial, économique et concurrentiel. AirBoss met en garde contre le fait que ces informations prospectives comportent des éventualités, des incertitudes et d'autres risques connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, les rendements et les réalisations réels d'AirBoss diffèrent sensiblement des résultats, rendements ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les informations prospectives, notamment : l'impact de la conjoncture économique générale, notamment son impact sur la demande de solutions et de produits en caoutchouc; la dépendance à l'égard des clients clés; les budgets de défense mondiaux, notamment dans les marchés cibles de la Société, et la réussite de la Société à obtenir de nouveaux contrats de défense ou à prolonger des contrats existants; les tendances cycliques dans les secteurs des pneus et de l'automobile, de la construction, des mines et de la vente au détail; la disponibilité suffisante de matières premières à des coûts économiques; les conditions météorologiques affectant les matières premières, la production et les ventes; la capacité d'AirBoss à conserver ses clients existants ou à en développer de nouveaux à la lumière d'une concurrence accrue; la capacité d'AirBoss à intégrer avec succès les acquisitions d'autres entreprises ou sociétés ou à réaliser les avantages prévus de celles-ci; les changements de politiques et de méthodes comptables, y compris les incertitudes associées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques; les changements de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; les changements dans les lois fiscales et les litiges potentiels; la capacité d'obtenir du financement à des conditions acceptables; les dommages environnementaux et le non-respect des lois et règlements environnementaux; les répercussions des situations de santé mondiale; la responsabilité potentielle découlant des produits et les réclamations liées à la garantie et au mauvais fonctionnement de l'équipement. La COVID-19 pourrait également avoir une incidence négative sur les opérations et les résultats financiers de la Société au cours des prochaines périodes. Il existe une incertitude accrue liée aux hypothèses et aux attentes d'exploitation futures par rapport aux périodes précédentes. Par conséquent, il n'est pas possible d'estimer les répercussions que la COVID-19 aura sur la situation financière de l'entreprise ou sur ses résultats d'exploitation au cours des périodes à venir. Bien que les répercussions directes de la COVID-19 ne soient pas déterminables pour le moment, la Société dispose d'une facilité de crédit qui peut fournir un financement jusqu'à concurrence de 250 000 $. Cette liste n'est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur les informations prospectives d'AirBoss.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément nuancées par ces mises en garde. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. Le présent avis s'applique expressément à toutes les informations prospectives écrites ou orales subséquentes attribuables à ADG ou à toute personne s'exprimant en son nom. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont publiées à la date de ce communiqué de presse et, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, ADG décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces informations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent. Les risques et incertitudes liés aux activités d'ADG sont décrits amplement sous la rubrique « Facteurs de risque » du récent avis annuel d'AirBoss of America Corp. (« AirBoss ») et sont divulgués dans les documents déposés par AirBoss auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com.

Personne-ressource :

David Costello

Tél. : 617 932 7376

Courriel : [email protected]

