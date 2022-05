Tournée du président 2022 - L'UMQ annonce la tenue d'un Sommet électoral le 16 septembre prochain





QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé aujourd'hui la tenue d'un Sommet électoral, le 16 septembre prochain, au Centre Sheraton de Montréal, en plein coeur de la campagne électorale québécoise.

Moment fort de la rentrée automnale, le Sommet de l'UMQ est devenu une tradition du milieu municipal, et ce, à tous les quatre ans, lors duquel les cheffes et chefs des différentes formations politiques sont invités à s'engager pour les gouvernements de proximité.

« La tournée des régions que j'effectue en ce moment culminera avec le Sommet électoral de septembre prochain. Nous aurons alors l'occasion d'entendre les partis politiques sur notre plateforme électorale. On discutera de fiscalité et de finances, d'habitation, d'aménagement et d'infrastructures ainsi que de développement régional. Cet événement s'inscrit aussi dans un contexte où le gouvernement qui sera élu le 3 octobre prochain devra négocier un nouveau pacte fiscal avec les municipalités à mi-mandat », a déclaré monsieur Côté.

Animé par l'analyste politique, chroniqueuse et journaliste Emmanuelle Latraverse, le Sommet électoral 2022 réunira pour une journée plusieurs centaines d'élues et élus municipaux à travers le Québec.

Tournée du président 2022

Soulignons que cette annonce a été faite alors que le président de l'UMQ était de passage à Québec, à l'occasion de sa tournée 2022 ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, et du président du caucus régional de la Capitale-Nationale et maire de Saint-Raymond, monsieur Claude Duplain, monsieur Côté a notamment rencontré les élues et élus de la région de la Capitale-Nationale et échangé sur leurs priorités locales et régionales.

« C'est un privilège de recevoir le président de l'UMQ ici à Québec pour parler des défis des gouvernements de proximité pour les prochaines années. Évidemment, la lutte aux changements climatiques a été au coeur des discussions. Pour moi, ce grand chantier de notre époque est un travail collectif, qui s'incarne sans aucun doute par le biais de notre Union. C'est la meilleure façon d'y arriver », a souligné le maire de Québec.

« Notre région est grande et très diversifiée. Que l'on soit de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'Île-d'Orléans, de la Jacques-Cartier, de Portneuf ou de Québec, chaque milieu a sa propre réalité. La fiscalité est un enjeu qui interpelle toutes les municipalités. La prochaine campagne électorale sera un moment important où nous voudrons avoir des engagements fermes de chaque parti. Il faudra bâtir sur le partage de la croissance d'un point de TVQ, afin de diminuer notre dépendance à l'impôt foncier », a conclu monsieur Duplain.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrêtera dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

