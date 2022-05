MindMaze étend et renforce son équipe de direction avec cinq nominations à des postes clés





MindMaze, un leader mondial sur le marché de la neurothérapie numérique (DTx) pour le rétablissement et les soins neurologiques, a annoncé aujourd'hui les nominations de : Patricia Bradley en tant que directrice commerciale mondiale; Sue Olsen, en tant que vice-présidente et directrice générale pour les États-Unis ; Shefali Shah en tant que vice-présidente mondiale valeur de marché et efficacité commerciale ; Stefanie Scheurer en tant que directrice des ventes et directrice générale pour l'Europe du Nord ; et Nils Ketelsen en tant que vice-président finance. MindMaze a levé plus de 200 millions USD de capital au cours des derniers trimestres. La société va accorder la priorité à l'accélération de ses capacités commerciales avec un accent particulier sur le marché américain. « Nous sommes heureux d'accueillir Patricia, Sue, Shefali, Stefanie et Nils comme nouveaux membres de notre équipe à ce stade décisif de notre croissance et de notre expansion. Avec le talent impressionnant et l'expérience combinée de ces dirigeants, nous serons bien placés pour réaliser nos objectifs ambitieux et offrir encore plus de valeur à nos clients, leur patients et nos actionnaires », a déclaré Tej Tadi, PDG de MindMaze. « Le financement récent témoigne du niveau de confiance des investisseurs dans notre vision et, avec la validation clinique en cours de notre portefeuille de technologies cérébrales révolutionnaires et ces recrutements importants, nous sommes confiants dans la réalisation de notre vision de révolutionner la santé du cerveau. »

Patricia Bradley, directrice commerciale, apporte plus de 25 années d'expérience intersectorielle et une expertise approfondie en ventes et dans la direction d'expansions majeures sur le terrain, en stratégie de marketing, stratégie de portefeuille produit, leadership et exécution sur le terrain, et soins de santé axés sur les résultats. Elle rejoint MindMaze en provenance de Huma où elle était directrice commerciale pour les États-Unis. Sous son leadership, Huma a été reconnue par la Galien Foundation en tant que Meilleur produit de santé numérique en 2021. Dans son nouveau rôle, elle sera la directrice mondiale de la stratégie et de l'exécution commerciale et relèvera du PDG en tant que membre de l'équipe de haute direction. Patricia dirigera une équipe chargée des ventes , du marketing et de l'accès au marché afin de fournir des solutions innovantes aux patients du monde entier et de stimuler la croissance et accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Sue Olsen, vice-présidente principale et directrice générale pour les États-Unis, a passé plus de 25 ans à développer et opérationnaliser des entreprises de thérapie offrant des services de réadaptation et de prise en charge dans le continuum des soins aigus et post-aigus et à domicile. Précédemment, elle a servi en qualité de présidente de Select Medical Rehabilitation Services, présidente d'Ancillary Services Encore Rehabilitation, et directrice des innovations chez Quality Rehab Management. Sue va étendre la plateforme de solutions de neurothérapie numérique de MindMaze aux prestataires de soins aigus et post-aigus aux États-Unis, avec le développement d'un programme visant à introduire les solutions fondées sur des données probantes de la société pour la réparation et le maintien neurologiques dans tout le continuum des soins de santé et à domicile.

Shefali Shah, vice-présidente mondiale, en charge de la valeur de marché et de l'efficacité commerciale, possède 20 ans d'expérience en sciences de la vie. Shefali combine sa passion pour les traditions de sagesse ancienne comme le yoga et la méditation avec la science et les données fondées sur des données probantes pour promouvoir la santé et le bien-être. Pendant sa carrière, elle a joué un rôle clé dans le lancement de plusieurs produits à grand succès et dans la promotion de produits commercialisés pour des sociétés comme Novo Nordisk, GSK, ainsi que d'autres. Shefali apporte un large éventail d'expertise en matière d'optimisation de l'exécution commerciale basée sur son expérience en direction et alignement d'équipes médicales, accès au marché, renseignements et marque. Shefali sera chargée de développer la stratégie d'accès au marché et de remboursement pour MindMaze à l'échelle mondiale.

Stefanie Scheurer, directrice des ventes et directrice générale pour l'Europe du Nord, apporte 15 années d'expérience MedTech dans des startups et des multinationales et a montré un intérêt particulier pour les soins de l'AVC aigu et la gestion du parcours des patients. Elle a occupé des rôles de direction en développement commercial et ventes chez Medtronic, Stryker et Johnson & Johnson. Stefanie étendra l'équipe de vente dans des pays européens clés et sera chargée du développement et de l'exécution de la stratégie de gestion des comptes clés sur ces marchés.

Nils Ketelsen, vice-président de la finance, sera chargé de la levée de fonds, des relations avec les investisseurs, de planification et l'analyse financières et des fusions et acquisitions (F&A). Avant de rejoindre MindMaze, Nils était directeur principal de la division des services bancaires d'investissement de Citigroup et possède une expérience approfondie en matière de F&A et de levée de capitaux.

MindMaze est un pionnier de la neurothérapie numérique possédant un solide portefeuille de produits qui a reçu trois agréments de la FDA et quatre marquages CE dans plusieurs indications cliniques. La société fournit des évaluations et des thérapies numériques transparentes dans tout le continuum de soins pour des milliers de patients souffrant de pathologies neurologiques. MindMaze promeut la commercialisation, en particulier aux États-Unis, en élargissant son équipe et son empreinte dans les centres de neuroréadaptation et s'est récemment vu octroyer des codes de catégorie III, en vertu de la terminologie procédurale actuelle (Current Procedural Terminology, CPT®)1, pour les soins asynchrones. Avec un financement significatif récent en place, la société prévoit également d'investir dans des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, et de travailler avec des établissements universitaires de premier plan pour développer un solide pipeline d'évidence clinique. Ce pipeline comprend actuellement plus de 10 essais cliniques actifs portant sur 8 indications médicales. MindMaze compte disposer d'au moins trois nouvelles solutions thérapeutiques numériques sur ordonnance pour les AVC à répétition, la maladie de Parkinson et le vieillissement/les troubles cognitifs légers au cours des prochaines années.

À propos de MindMaze

Fondée en 2012, la société MindMaze est un leader mondial de la technologie cérébrale et des solutions de neurothérapie numérique pour la santé et le rétablissement du cerveau. Sa mission est d'accélérer la capacité du cerveau à se rétablir, apprendre et s'adapter. La société compte deux divisions principales ? Soins de santé et Laboratoires ? travaillant collaborativement à l'intersection de la neuroscience, de la bio-détection, de l'ingénierie, de la réalité mixte et de l'intelligence artificielle. MindMaze Healthcare promeut une plateforme universelle pour la santé du cerveau en apportant des solutions révolutionnaires à certains des problèmes neurologiques les plus difficiles au monde, y compris l'AVC, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. MindMaze Labs, la plateforme d'innovation en R&D de la société, est axée sur le futur de l'informatique humaine ? active dans de multiples industries pour innover et construire la prochaine génération d'interfaces homme-machine. La société compte des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mindmaze.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 09:15 et diffusé par :