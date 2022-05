agap2 prévoit 800 recrutements en France en 2022 pour accompagner les grands projets industriels et informatiques





Après un exercice 2021 très réussi, à plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 135 millions en France, agap2, acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques, lance sur 2022 un vaste plan de recrutement de 800 profils ingénieurs et bac +5 en France.

Objectifs : répondre aux besoins des industriels en nette accélération sur l'après-covid, et poursuivre ainsi la trajectoire de forte croissance de l'entreprise au niveau européen (+75% en 5 ans).

Dans ce contexte favorable, agap2 se donne pour ambition en France de doubler son chiffre d'affaires et son nombre de consultants d'ici 2025.

Du grand Paris Express au projet ITER, en passant par le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, le nouveau lanceur de la fusée Ariane 6, ou la configuration robotique de l'industrie 4.0, agap2 accompagne depuis 17 ans le monde industriel dans la réalisation de ses projets technologiques les plus complexes et les plus innovants.

Afin de poursuivre cette dynamique, et de répondre à la forte demande des industriels (+150 nouveaux projets par mois), agap2 souhaite recruter 800 nouveaux consultants en CDI cette année, répartis sur tout le territoire, à travers ses 13 agences, soit : 350 recrutements en Ile-de-France, 100 dans le quart Nord-Ouest, 60 dans le quart Sud-Ouest, 40 dans le quart Nord-Est, et 250 dans le quart Sud-Est.

Des profils bac +5, du jeune diplômé au professionnel confirmé, qui seront amenés à travailler sur tous les métiers de l'ingénierie, des achats et de l'IT, auprès de +300 acteurs du monde industriel en Europe, de la start-up au grand groupe, de l'aéronautique, de l'énergie, du BTP, de la santé, du transport, ...

Sur un marché de l'emploi en forte tension, rejoindre nos 2 900 agapiens à travers l'Europe, c'est avoir l'ambition et l'envie de trouver des solutions aux défis qui nous entourent.

C'est aussi faire le choix d'évoluer au sein d'une société à l'écoute, ayant les moyens d'accompagner et de faire grandir ses talents à travers des projets variés en France et en Europe.

C'est enfin avoir la garantie de participer avec nos clients à des projets exceptionnels, et contribuer à une vision de l'innovation comme levier d'un avenir plus durable.

Benoit Thouvenin, Directeur agap2 France

À propos d'agap2 ? www.agap2.fr

agap2 est un acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques.

Depuis plus de 17 ans, nos consultants, ingénieurs et experts techniques, accompagnent le monde industriel dans la réalisation de ses projets technologiques les plus complexes et les plus innovants.

Avec + de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, et à travers ses 2 900 agapiens répartis sur 26 agences en France et en Europe, agap2 est le partenaire de confiance de plus de 300 acteurs majeurs de l'industrie et de l'IT.

Chez agap2, nous croyons aux initiatives et aux innovations comme levier d'un avenir plus durable. Nous nous donnons pour mission d'être des acteurs engagés pour résoudre les défis techniques, humains, écologiques et économiques d'aujourd'hui et de demain.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :