ONTOZRY, un nouvel espoir en France pour les patients atteints d'épilepsie focale non contrôlée





Angelini Pharma, nouveau partenaire dans l'épilepsie a obtenu en France l'autorisation d'accès précoce pour ONTOZRY (cénobamate) dans l'indication « traitement adjuvant des crises focales avec ou sans généralisation secondaire dans la population adulte présentant une épilépsie focale non contrôlée, en échec de tous les autres traitements appropriés disponibles ».

L'efficacité et la tolérance du produit ont éte évaluées dans trois essais cliniques portant sur plus de 1 900 patients adultes souffrant de crises d'épilepsie focales non contrôlées.1 2 3

Le produit a obtenu en mars 2021 une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne dans une indication plus large, chez les patients adultes atteints d'une épilepsie non contrôlée par au moins deux traitements antérieurs, pour le traitement en association des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Ontozry a fait l'objet de nombreux programmes d'accès précoce dans plusieurs pays européens et est déjà commercialisé en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark et depuis le 1er avril aux Pays-Bas.

À propos d'Angelini Pharma

Angelini Pharma est une société pharmaceutique internationale, qui fait partie du groupe privé italien Angelini et dont la filiale britannique a été créée en 2021. Angelini Pharma s'engage à aider les patients dans les domaines thérapeutiques de la santé mentale (y compris la douleur), des maladies rares et des soins de santé grand public. Angelini Pharma s'engage en particulier en faveur de la santé cérébrale en travaillant chaque jour à réduire et à atténuer les troubles neurologiques, tout en restaurant et en protégeant la santé mentale et les fonctions cognitives.

Au cours des 50 dernières années, dans le domaine de la santé mentale, Angelini Pharma a acquis une reconnaissance internationale pour ses efforts substantiels en vue d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux grâce à d'importantes molécules développées en interne (comme le trazodone) et pour son engagement dans la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. Angelini Pharma opère directement dans 15 pays en employant près de 3 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 50 pays grâce à des alliances stratégiques avec des groupes pharmaceutiques internationaux de premier plan. En janvier 2021, Angelini Pharma a annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Angelini Pharma a acquis Arvelle Therapeutics. En conséquence, Angelini Pharma dispose de la licence exclusive pour commercialiser le cénobamate dans l'Union européenne et dans d'autres pays de l'Espace économique européen (Suisse et Royaume-Uni).

À propos du cénobamate

Le cénobamate a été découvert et développé par SK Biopharmaceuticals et SK life science. Il s'agit d'un ASM approuvé par la FDA pour le traitement des crises partielles chez l'adulte atteints d'épilepsie (également appelées crises focales). Le cénobamate est commercialisé aux États-Unis sous la marque XCOPRI®.4 Le cénobamate est une nouvelle petite molécule qui présente un mécanisme d'action double et complémentaire pour le traitement des crises.5 6 Aux concentrations cliniquement perti-nentes, le cénobamate agit à la fois comme modulateur allostérique positif des récepteurs GABAA sur un site de liaison non benzodiazépinique et bloque préférentiellement le courant sodique persistant.7 8

Le double mécanisme d'action du cénobamate suggère qu'il a le potentiel de prévenir le déclenchement des crises et de limiter leur propagation.910 11

Les données à long terme du cénobamate sont étudiées dans les extensions ouvertes des essais en double aveugle contre placebo ainsi que dans l'étude ouverte sur l'innocuité chez les adultes souffrant de crises focales non contrôlées.12

En outre, le produit est évalué dans le cadre d'un essai en cours, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, qui évalue son innocuité et son efficacité en tant que traitement d'appoint chez des patients souffrant de crises tonico-cloniques généralisées primaires. (NCT03678753).13

Le cénobamate a récemment reçu l'approbation des autorités sanitaires au Royaume-Uni et en Allemagne pour une utilisation dans le traitement des crises focales résistantes dans le domaine de l'épilepsie. Le médicament est disponible en Europe et notamment en Allemagne, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sous le nom de marque ONTOZRY®.

