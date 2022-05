Virements Interac : plus de 1 milliard de transactions dans les 12 derniers mois





Un sondage révèle que les jeunes Canadiens recourent aux Virements Interac pour gérer leurs dépenses entre eux alors qu'ils recommencent à partager des moments dans un contexte où le coût de la vie augmente

TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - Interac Corp. a annoncé aujourd'hui que le volume de transactions a atteint un nouveau sommet au Canada. Plus de 1 milliard de Virements InteracMD ont en effet été effectués sur une période de 12 mois, ce qui constitue un véritable record depuis la création du service il y a 20 ans. Franchi en avril 2022, ce jalon représente une hausse de 16 % du volume de transactions par rapport à la période précédente de 12 mois. Mais à quoi doit-on ce phénomène? Un sondage d'Interac, décrit plus en détail ci-dessous, a récemment révélé que les jeunes générations, y compris les adultes de la génération Z et de la génération Y, utilisent les Virements Interac pour régler les dépenses réalisées dans le cadre de leurs activités communes.

Ce sondage a permis d'établir que 88 % de la population canadienne a déjà fait un Virement Interac. Ces transactions ont totalisé 338 milliards de dollars dans les 12 derniers mois, et plus de 625 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Pendant cette période, 49 % des utilisateurs ont par ailleurs indiqué qu'ils avaient intensifié leur utilisation des Virements Interac. Plus de la moitié des utilisateurs (56 %) recourent aux Virements Interac au moins une fois par mois pour régler entre eux des dépenses encourues en compagnie de leur famille ou de leurs amis. Cette tendance est corroborée par les données sur la fonction Demande de fonds de Virement Interac, qui permet de demander de l'argent en toute simplicité et qui a connu une hausse de 126 % au cours des 12 derniers mois.

« La population canadienne a depuis longtemps adopté les Virements Interac pour envoyer de l'argent. Toutefois, la croissance rapide de cette solution peut démontrer qu'elle sert aujourd'hui un nouveau besoin alors que les gens recommencent à vivre ensemble des expériences qui étaient hors de leur portée plus tôt pendant la pandémie, » explique Anurag Kar, vice-président adjoint chez Interac Corp. « Les jeunes ne pourraient attendre qu'une chose : étendre leur cercle social en partageant des moments. Et ils se tournent souvent vers les Virements Interac pour régler entre eux les dépenses réalisées pendant ces moments et rester aux commandes de leurs finances. »

Toujours selon le sondage, les Canadiens sont 74 % à vouloir passer plus de bons moments avec leurs amis et leur famille après le coup dur qu'a été la pandémie. Ils se réjouissent de se réunir avec leurs proches (70 %), de fêter ensemble les anniversaires (60 %) ou encore de voyager (58 %). Cette tendance est particulièrement marquée chez les plus jeunes : 65 % des membres de la génération Z se disent en effet avides d'expériences communes grâce auxquelles ils pourront créer de nouveaux souvenirs.

Voici les principaux constats tirés du sondage d'Interac :

Hausse du coût de la vie : L'inflation est une préoccupation pour toutes les générations (80 %), et 63 % des Canadiens affirment gérer leurs finances plus prudemment qu'avant. En raison de l'inflation élevée, la jeunesse canadienne accorde une grande importance à la répartition des dépenses (62 % des membres de la génération Z contre 44 % des baby-boomers).

Profiter pleinement de la vie : Les jeunes canadiens sont aussi plus susceptibles de croire que la répartition des dépenses faites durant le temps passé en famille et entre amis leur permettra de profiter davantage de la vie tout en respectant leur budget (67 % des membres de la génération Y contre 49 % des baby-boomers).

La volonté de créer des liens : 70 % des adultes de la génération Z ont indiqué être passés à côté de moments importants avec leurs amis et leur famille durant la pandémie et vouloir rattraper le temps perdu. Ces mêmes personnes ont également affirmé préférer consacrer leur argent à des expériences plutôt qu'à du matériel (55 % des membres de la génération Z contre 43 % des baby-boomers).

L'importance des petites choses : Des moments plus anodins, qu'il nous arrivait parfois de tenir pour acquis auparavant, sont aujourd'hui devenus une source d'excitation pour bon nombre de gens, comme casser la croûte ou boire un verre entre amis (70 %), faire des sorties artistiques ou culturelles (38 %) ou encore assister à des événements sportifs (34 %).

Évitement des conversations difficiles : 73 % des membres de la génération Y canadienne préfèrent payer leur part le plus tôt possible pour éviter d'avoir des discussions malaisantes par la suite, et 69 % estiment qu'un Virement Interac est la façon la plus simple de gérer la répartition des dépenses entre les différentes personnes participant à une activité.

« Chaque génération navigue dans des conditions économiques changeantes, et nous constatons la tendance croissante des Canadiens, surtout les plus jeunes, à utiliser leur propre argent pour les moments de simple plaisir partagés avec leurs amis et leur famille, » indique William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac Corp. « Le cap du milliard de transactions montre la pertinence croissante des produits Interac dans l'économie numérique. L'élargissement de l'accès aux options de paiement est un objectif crucial pour nous à l'avenir afin que les Canadiens puissent avoir plus de choix pour payer avec leur propre argent. »

À propos du sondage d'Interac

Interac a commandé à Hill+Knowlton Strategies un sondage en ligne mené auprès de 1 500 adultes résidant au Canada entre le 25 et le 29 mars 2022. L'échantillon a été recueilli et pondéré pour qu'il soit possible de faire des comparaisons sur la base de l'âge, du genre et de la province de résidence. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de +/-2,5 %. L'échantillon se compose d'adultes de la génération Z (18-25 ans), de membres de la génération Y (26-41 ans), de membres de la génération X (42-57 ans), de baby-boomers (58-76 ans) ainsi que de membres de la génération silencieuse (77 ans et plus).

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur. En tant que chef de file en matière de sécurité numérique et d'authentification avec notre filiale, 2Keys Corporation, et titulaire exclusif des droits des services d'identification numérique de SecureKey au Canada, la sécurité est au coeur de tout ce que nous faisons. Forts de notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance ainsi que d'identité et d'authentification numériques, nous veillons à la sécurité de notre clientèle canadienne lorsqu'elle effectue des transactions. Avec près de 300 institutions financières reliées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, visitez notre page L'Inter'Actu .

Interac et Virement Interac sont des marques de commerce d'Interac Corp.

