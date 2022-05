TOMRA appelle à boucler d'autres circuits de recyclage





MUNICH et MÜLHEIM-KÄRLICH, Allemagne, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- TOMRA, soutenue par le système de consigne, joue un rôle clé dans la fermeture du cycle des emballages de boissons en PET, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Mais l'entreprise souligne en même temps que d'autres circuits doivent suivre. Il faut maintenant profiter des conditions politiques, des décisions courageuses et des investissements intelligents dans la collecte, le tri et le recyclage pour améliorer l'économie circulaire dans tous les flux de matériaux et surmonter les goulets d'étranglement actuels dans la chaîne d'approvisionnement.

"Nous avons le devoir de travailler avec toutes les parties prenantes pour réduire les montagnes de déchets et les transformer en les ressources précieuses qu'elles sont", a déclaré Tove Andersen, PDG et présidente de TOMRA, lors de la conférence de presse organisée par TOMRA dans le cadre de l'IFAT. Bien que des progrès considérables aient été réalisés en matière de recyclage, la pandémie et la guerre actuelle en Europe nous ont montré qu'il était urgent de réduire notre dépendance vis-à-vis des matériaux primaires. "Aujourd'hui, nous investissons environ 10 % de notre chiffre d'affaires dans des activités tournées vers l'avenir afin d'améliorer l'efficacité des ressources et de faire progresser le marché des solutions circulaires, pour lequel nous sommes bien préparés. Nous disposons de la technologie qui nous permettra de maximiser les taux de collecte et de récupération. Nous sommes en mesure d'agir maintenant, d'optimiser la gestion des déchets et de combler les lacunes existantes", conclut Andersen.

Après avoir établi des normes mondiales en matière de politique climatique, le Green Deal européen, associé à des règles et directives contraignantes pour les producteurs et les fabricants, fait progresser la transition vers une économie circulaire. TOMRA appelle tous les acteurs de la chaîne de valeur à considérer ces directives comme une opportunité et à soutenir leur mise en oeuvre. "Nous avons appris qu'une législation contraignante est nécessaire pour atteindre les objectifs et créer des marchés", explique le Dr Volker Rehrmann, EVP et directeur de TOMRA Recycling/Mining & Circular Economy. "Mais avant de pouvoir recycler de plus grandes quantités, nous devons collecter le plus possible. Il existe certes des systèmes de collecte qui fonctionnent bien, mais cela ne suffit pas. Chaque jour, nous perdons des ressources précieuses dans les décharges et les incinérateurs, où elles sont enterrées et brûlées. Ce sont des opportunités faciles à saisir. Les matériaux doivent être collectés, récupérés et recyclés."

La maximisation de la circularité des matériaux ne se limite pas aux plastiques. Il existe d'autres flux de matériaux pour lesquels la boucle doit être bouclée, comme les métaux et le bois. "Nous devons accorder la même attention à ces matériaux recyclables si nous voulons atteindre les objectifs de neutralité climatique fixés par l'UE pour 2050", a déclaré Tom Eng, SVP et directeur de TOMRA Recycling. On estime par exemple que la demande d'aluminium augmentera de 40 % d'ici 2050, ce qui représente un défi pour les producteurs d'aluminium dont les capacités de production sont limitées en Europe. La bonne nouvelle, c'est que l'aluminium recyclé joue un rôle crucial sur la voie vers un monde décarbonisé. Il soutient les fabricants dans leurs efforts pour augmenter le taux de recyclage et respecter leurs engagements envers l'environnement. Un scénario similaire peut être observé dans le secteur du bois. Les fabricants de panneaux agglomérés cherchent un moyen économique et respectueux de l'environnement pour s'approvisionner en matériaux actuellement limités, et ce dans un contexte de hausse rapide des prix. L'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication de produits à base de bois ou de métal aide les fabricants à relever ces défis tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources.

"En exploitant les possibilités offertes par les technologies intelligentes et en travaillant en étroite collaboration avec l'industrie, nous pouvons transformer les déchets en précieuses matières premières secondaires et réduire notre dépendance vis-à-vis des matériaux primaires. Le recyclage atténue le changement climatique et constitue un moyen efficace sur le plan énergétique de soutenir le changement durable et d'utiliser les matériaux de manière durable. Quoi qu'il faille pour boucler la boucle, nous y parviendrons", a conclu Eng.

À propos de TOMRA

TOMRA Recycling développe et produit des technologies de tri basées sur des capteurs pour le secteur mondial du recyclage et des déchets, afin d'améliorer la récupération des ressources et d'augmenter la valeur des déchets.

L'entreprise a été la première à développer des applications avancées pour le tri des déchets et des métaux, utilisant la technologie proche infrarouge (NIR) de haute performance pour extraire le maximum de valeur des ressources et maintenir les matériaux dans un cycle d'utilisation et de réutilisation. À ce jour, plus de 8 200 systèmes ont été installés dans 100 pays à travers le monde.

TOMRA Recycling est une division du groupe TOMRA. TOMRA a été fondée en 1972 sur la base d'une innovation qui a commencé par le développement, la fabrication et la vente de systèmes de récupération des emballages vides (RVM) pour la collecte automatique des récipients de boissons usagés.

Aujourd'hui, TOMRA est à l'avant-garde de la révolution des ressources pour changer la manière dont les ressources de notre planète sont extraites, utilisées et réutilisées afin de permettre un monde sans déchets. Les autres divisions de l'entreprise sont TOMRA Food et TOMRA Collection.

TOMRA compte environ 100.000 installations sur plus de 80 marchés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires total de ~10,9 milliards de couronnes norvégiennes en 2021. Le groupe emploie ~4.600 personnes dans le monde entier et est coté à la bourse d'Oslo. Le siège de l'entreprise se trouve à Asker, en Norvège.

Pour plus d'informations sur TOMRA, veuillez visiter www.tomra.com et suivre TOMRA Recycling sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

