La fondation à but non lucratif géorgienne a annoncé le lancement officiel de WEIcrypto, le cryptosystème innovant





TBILISSI, Géorgie, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Selon les développeurs, WEIcrypto est un produit de système complexe, basé sur les technologies blockchain et axé sur les changements technologiques dans le système financier mondial. L'équipe géorgienne a développé des solutions fondamentalement nouvelles qui simplifient l'accès au monde des cryptomonnaies pour les clients individuels et les entreprises. WEIcrypto combine plusieurs sous-marques, dont la cryptomonnaie WEI, le service de portefeuille en ligne et de paiement WEIpay ainsi que le système de prêts sans intérêt pour les entreprises WEIpartner. L'entreprise atteindra la phase d'offre d'échange initiale d'ici l'été 2022.

Le siège social de WEIcrypto est situé à Tbilissi, capitale de la Géorgie, qui a été l'un des premiers pays à développer et à mettre en oeuvre des solutions de blockchain soutenues par le gouvernement. Selon les développeurs, les principaux avantages de leur système sont sa sécurité, sa légalité, son ouverture et son respect de l'environnement. Un projet a été développé sur la blockchain Dash. Pour assurer le niveau de sécurité maximum, le projet utilise l'algorithme X11, et la sécurité des portefeuilles est assurée au niveau des meilleurs systèmes bancaires.

« WEIcrypto offre à ses clients une combinaison unique de technologies blockchain d'une importance inestimable pour l'économie mondiale d'aujourd'hui. Je voudrais souligner que : WEIcrypto ne luttera pas contre l'argent traditionnel, notre objectif est d'être utiles à nos clients. Nous sommes fiers des solutions qui nous permettent d'assurer des transactions rapides, pratiques et sécurisées, généralisant ainsi davantage les technologies blockchain », a déclaré le PDG de WEIcrypto, Murat Khadziev.

Comme l'explique M. Khadziev, la fonctionnalité des portefeuilles cryptographiques de WEIcrypto s'apparente aux meilleures applications bancaires en ligne au monde (WEIpay). Le PDG est convaincu que son entreprise sera prête pour la phase d'offre d'échange initiale d'ici juillet 2022. Le livre blanc, le modèle d'entreprise éprouvé et enfin et surtout, son équipe de professionnels hautement qualifiés lui permettent de l'affirmer.

Les principaux avantages de WEIcrypto comprennent entre autres :

L'écosystème ? un bon moyen d'entrer dans le monde des cryptomonnaies;

WEIpay ? l'application bancaire,

WEIpartner ? la possibilité d'obtenir un prêt sans intérêt pour des tâches commerciales, basé sur une solution blockchain;

WEI ? votre propre jeton.

Tous les produits de WEIcrypto sont prêts à l'emploi. L'objectif de l'entreprise est de recueillir des fonds pour promouvoir le projet sur le marché mondial.

À propos de WEI Foundation

WEI Foundation, NCLE est une fondation à but non lucratif et un système complet de produits basés sur les technologies blockchain qui vise à réaliser des changements technologiques dans le système financier mondial.

https://weicrypto.com

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :