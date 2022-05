FAIRMONT TREMBLANT ET FAIRMONT LE REINE ÉLIZABETH CRÉENT UN PARTENARIAT AVEC À PAS DE GÉANT POUR LANCER DES INITIATIVES INNOVANTES D'EMPLOI ET D'EXPÉRIENCE CLIENT INCLUSIVES POUR LES PERSONNES AUTISTES AU QUÉBEC





Le projet pilote sera le premier en son genre au Québec et au Canada

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Fairmont Tremblant et Fairmont Le Reine Élizabeth, en collaboration avec À Pas de Géant Montréal, un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme dans tous les secteurs, ont annoncé aujourd'hui un projet pilote au Québec pour lancer une initiative d'embauche inclusive et s'engagent à améliorer davantage l'expérience client des personnes autistes et leurs familles.

Les hôtels emblématiques du Québec deviendront les premiers dans la province et au Canada à développer un programme de soutien complet ciblant spécifiquement les employés autistes, tout en veillant à ce que les clients autistes et leurs familles vivent des expériences significatives et positives lors de leur séjour. L'objectif d'un projet pilote réussi est d'étendre l'initiative à d'autres établissements Fairmont au Québec et au Canada.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, l'hôtelière de l'année* et directrice générale du Fairmont Tremblant, Anne Marie Johns, s'est concentrée sur la prise en charge de ses employés, la formation et l'exploration de nouvelles façons d'innover, tout en offrant des expériences client engageantes. Johns, une hôtelière chevronnée avec plus de 30 ans d'expérience, a approché À pas de géant après avoir suivi leur projet pilote avec le leader de l'industrie de l'alimentation, Les Compagnies Loblaw Limitée, qui a donné lieu à une initiative d'embauche inclusive à travers le pays.

« J'ai rencontré l'équipe de direction d'À pas de géant et j'ai rapidement réalisé le potentiel et les avantages de l'embauche de personnes autistes et neurodivergentes dans notre industrie, sachant également qu'une pénurie de main-d'oeuvre serait l'un des plus grands défis postpandémiques de notre industrie », a déclaré Anne-Marie Johns, directrice générale, Fairmont Tremblant.

À pas de géant est un partenaire d'exécution du programme d'emploi national Prêts, disponibles et capables (PDC), financé par le gouvernement fédéral, qui vise à promouvoir l'embauche inclusive parmi les employeurs et à donner accès à un réseau d'agences de placement spécialisées, ainsi qu'à des ressources d'encadrement professionnel. Fairmont Tremblant et Fairmont Le Reine Élizabeth ont récemment rencontré les premiers candidats issus de ce programme.

*Anne-Marie Johns a reçu le prestigieux prix de l'hôtelier de l'année 2021 présenté par KOSTUCH Media Ltd.

« Avec un manque de services dans la communauté pour les adultes autistes et un taux de chômage élevé de 86 %, À pas de géant continue de rechercher et de développer de nouveaux partenariats et synergies pour relever ces défis », a déclaré Tania D'Alesio, directrice générale d'À pas de géant. « Nous sommes extrêmement enthousiastes face à ce nouveau partenariat avec Fairmont Tremblant et Fairmont Le Reine Elizabeth et du potentiel d'avoir un impact dans cette industrie ».

La présidente de l'Association Hôtellerie du Québec (AHQ), Véronyque Tremblay, accueille avec enthousiasme l'idée d'explorer d'autres avenues pour combler les 8 000 emplois vacants dans l'industrie hôtelière. « L'AHQ est ravie d'appuyer cette initiative et d'être un partenaire actif dans la promotion de ce modèle innovateur et inclusif auprès de nos membres, un modèle qui célèbre la diversité dans l'industrie et permet à chacun de développer son plein potentiel. Tout le monde y gagne ! », a déclaré Mme Tremblay.

À pas de géant a également proposé une deuxième phase du partenariat qui conduirait à de nouvelles opportunités commerciales découlant de l'amélioration des points de contact avec les clients pour les individus autistes et leurs familles, y compris la formation du personnel sur l'autisme, l'identification des sensibilités sensorielles, l'amélioration des réunions et des événements en plus de certains ajouts tels que des salles calmes, la création d'une expérience culinaire plus accessible, et plusieurs autres éléments pour mieux servir et attirer les clients neurodivergents.

Une récente étude américaine menée par l'IBCCES auprès de 1 000 parents d'enfants autistes a révélé que 87 % ne prennent pas actuellement de vacances en raison des divers obstacles et du peu d'options disponibles pour les destinations inclusives. Cependant, 93 % seraient plus susceptibles de voyager avec certaines mesures en place.

« En tant que parent d'un enfant autiste, je sais que voyager peut présenter certains défis, mais il existe une excellente opportunité pour les entreprises du secteur du voyage de mieux s'adapter et de profiter d'un avantage concurrentiel », a déclaré Andre Pereira, directeur du marketing et des communications chez À pas de géant.

« Chez Fairmont, nous offrons aux voyageurs un service attentionné et des expériences mémorables, et l'idée de pouvoir offrir des moments significatifs et de laisser une impression durable sur une clientèle méritante est très motivant », a déclaré Anne Marie Johns.

À propos d'À pas de géant

À pas de géant est à l'avant-garde de l'éducation des personnes autistes depuis plus de 40 ans. Ses programmes éducatifs et thérapeutiques intensifs, offerts en français et en anglais, à des élèves âgés de 4 à 21 ans, sont uniques au Québec et ont été reproduits dans le monde entier. À pas de géant offre également un programme d'éducation des adultes et collabore au programme Prêts, disponibles et capables qui vise à jumeler les employeurs et les employés autistes. De plus, son Centre de ressources et de formation joue un rôle essentiel dans la formation de l'autisme dans tous les secteurs et soutient de nombreux types d'organisations. Son équipe de plus de 90 professionnels est l'une des plus importantes de la province.

À propos de Fairmont

Fairmont Hotels & Resorts, quand l'intime donne sur l'infini. L'enseigne réunit plus de 80 hôtels d'exception, où les grands moments de la vie se célèbrent, les plaisirs se partagent, et les souvenirs restent gravés longtemps après le séjour. Depuis 1907, Fairmont crée de somptueuses adresses, porteuses d'émotions, riches en caractère et profondément liées à l'histoire et à la culture des destinations qui les accueillent, notamment des établissements aussi emblématiques que le Plaza de New York, le Savoy de Londres, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs au Canada, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, ou encore le Fairmont The Palm à Dubaï. Réputé pour son service attentif, ses espaces communs majestueux, sa cuisine locale et ses bars et salons iconiques, Fairmont s'enorgueillit également de ses origines de pionnier de l'hôtellerie de luxe et de son leadership en matière de développement durable et de pratiques touristiques responsables. Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 300 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays, et est membre du programme de fidélité lifestyle ALL - Accor Live Limitless, qui donne accès à un large éventail d'avantages, de services et d'expériences.

À propos de l'Association hôtellerie Québec

L'AHQ existe depuis 1949. Elle est la principale voix de l'hôtellerie et de l'hébergement touristique au Québec et la seule association sectorielle reconnue par le Ministère du Tourisme du Québec. Sa mission est de représenter, guider, informer et défendre les intérêts collectifs de ses membres afin d'accroître la compétitivité? et le rayonnement de l'industrie.

