/R E P R I S E -- Convocation -Lancement de la saison 2022 des navettes fluviales/

Selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada, le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada devrait augmenter de 4,0 % en 2022, puis de 3,3 % en 2023, en raison d'une multitude de facteurs nationaux et internationaux. La Saskatchewan et...

Fairmont Tremblant et Fairmont Le Reine Élizabeth, en collaboration avec À Pas de Géant Montréal, un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme dans tous les secteurs, ont annoncé aujourd'hui un projet pilote au...