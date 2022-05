Purolator reçoit la certification TSR de l'association TAPA





Cette certification reconnaît l'engagement de Purolator à assurer des niveaux élevés de sécurité dans l'ensemble de son réseau pancanadien

TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - Purolator a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification de niveau 1 Trucking Security Requirement (TSR) de la Transported Asset Protection Association (TAPA). Cette certification est axée spécifiquement sur le transport routier de marchandises et confirme que les véhicules de transport routier de Purolator ont des niveaux élevés de sécurité.

Cette certification vérifiée de façon indépendante est généralement considérée comme la norme de sécurité la plus élevée de l'industrie et l'une des plus complètes en matière de logistique et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement offertes aux fournisseurs de services logistiques et de transport de fret. La certification TSR de l'association TAPA porte exclusivement sur le transport routier des marchandises et établit les normes pour le transport des produits dans une chaîne d'approvisionnement.

« En tant que leader canadien de l'expédition et des services logistiques, et l'un des seuls à atteindre ce niveau, Purolator est très fière d'obtenir cette certification. Cela démontre que nous faisons tout en notre pouvoir pour offrir de la valeur à nos clients, a déclaré Chris Spanjaard, chef de l'exploitation de Purolator. Nous accordons la priorité au service à la clientèle et à la sécurité depuis plus de 60 ans, et nous continuons de respecter les normes les plus élevées de notre industrie à l'échelle de notre réseau de 5 800 véhicules et remorques et de 170 établissements partout au Canada. »

Les entreprises certifiées par TAPA doivent faire l'objet d'une vérification indépendante détaillée afin d'assurer leur conformité à de nombreuses exigences en matière de sécurité. La certification TSR de niveau 1 est la plus élevée qui peut être reçue et indique que les véhicules de transport routier de Purolator, qui se déplacent au Canada, ont des niveaux élevés de sécurité.

À propos de l'association TAPA

L'association TAPA est un forum qui regroupe des fabricants, des fournisseurs de services logistiques, des transporteurs de fret, des organismes d'application de la loi et d'autres intervenants ayant pour objectif commun de réduire les pertes dans les chaînes d'approvisionnement internationales. L'objectif de l'association est d'assurer la sécurité du transport et de l'entreposage des actifs de ses membres partout dans le monde.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est un fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Elle est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

