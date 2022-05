Oxitec et le gouvernement de Djibouti annoncent un nouveau partenariat pluriannuel pour lutter contre les moustiques invasifs transmettant le paludisme qui menacent la Corne de l'Afrique





Avec le soutien solide du gouvernement de Djibouti , ce programme pilotera une nouvelle technologie de contrôle des moustiques Friendlytm pour combattre la menace croissante pour la région posée par le vecteur du paludisme à propagation rapide, Anopheles stephensi .

paludisme Mutualis djiboutienne L'espèce envahissante Anopheles stephensi a provoqué une augmentation massive du paludisme urbain dans la capitale de Djibouti depuis qu'elle a été signalée pour la première fois en 2012. Elle se propage également rapidement dans d'autres pays de la région.

paludisme Ce partenariat marque le début d'une relation à long terme pour valider des outils de lutte antivectorielle écologiquement durables contre ce moustique difficile à contrôler, dont nous avons un besoin urgent.

OXFORD, Angleterre, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Oxitec Ltd, le principal développeur de solutions biologiques de lutte antiparasitaire, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau partenariat avec le gouvernement de Djibouti et l'Association Mutualis, une organisation à but non lucratif de premier plan au service des besoins de santé publique des communautés de Djibouti. Ce partenariat prometteur a été formé en réponse à une demande du gouvernement de Djibouti d'explorer comment les solutions Friendlytm d'Oxitec peuvent aider les villes menacées par les maladies à transmission vectorielle.

Ces dernières années ont vu une augmentation sans précédent de l'incidence du paludisme dans la capitale de Djibouti et ses communautés environnantes. Alors que les cas nationaux annuels de paludisme se comptaient auparavant par centaines, les autorités de santé publique signalent désormais plusieurs dizaines de milliers de cas. Cette explosion a été attribuée à l'arrivée, d'une seule espèce de moustique envahissante, Anopheles stephensi. Originaire d'Asie et signalé pour la première fois à Djibouti en 2012, ce vecteur du paludisme a déjà atteint l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie. Contrairement à de nombreux autres moustiques vecteurs du paludisme, Anopheles stephensi est particulièrement adapté aux zones urbaines. À Djibouti, où 70% des habitants vivent dans la capitale, la majeure partie de la population du pays est désormais exposée au paludisme. Les experts ont averti qu'"une action urgente est nécessaire pour empêcher l'apparition d'épidémies de paludisme en milieu urbain et provoquer une catastrophe de santé publique".

Le gouvernement de Djibouti recherche des solutions innovantes pour complémenter, dans le cadre d'une lutte intégrée, les outils existants tels que les moustiquaires, la pulvérisation intra domiciliaire ou la gestion de l'environnement. Ainsi le gouvernement de Djibouti a approché Oxitec en 2018 pour explorer comment la technologie des moustiques Friendlytm, déjà éprouvée contre le moustique de la dengue, Aedes aegypti, pourrait former un nouvel outil pour lutter contre ce vecteur urbain du paludisme. Oxitec a récemment lancé son Friendlytm Aedes en tant que produit commercial pour les particuliers, les communautés et les entreprises au Brésil.

Le programme paludisme d'Oxitec est bien avancé, et cette collaboration annonce une nouvelle phase pilote qui permettra de valider sur le terrain la solution Friendlytm Anopheles stephensi en cours de développement.

Grey Frandsen, PDG d'Oxitec, a déclaré: « Nous sommes honorés de nous associer au gouvernement de Djibouti et à Association Mutualis pour travailler ensemble à tester sur le terrain la technologie Friendlytm d'Oxitec contre Anopheles stephensi. Ce type de partenariat public-privé est particulièrement puissant contre les problèmes de santé publique et face à des défis sanitaires nouveaux et en expansion. Le leadership de Djibouti sur ce front guidera sans aucun doute d'autres pays voisins dans leur lutte contre les problèmes émergents, en particulier face à un climat en évolution rapide. Nous sommes ravis de notre partenariat avec le gouvernement de Djibouti et Association Mutualis, une collaboration supplémentaire permettant de mettre notre technologie au service des communautés menacées par les insectes nuisibles ».

Le Ministère de la Santé a déclaré: « En tant que gouvernement, nous nous concentrons sur la mise en place d'une lutte antivectorielle sûre, efficace et durable pour protéger notre population contre les moustiques vecteurs de maladies. Ce nouveau partenariat démontre l'engagement de notre gouvernement à montrer la voie en changeant la façon dont les moustiques qui propagent le paludisme sont combattus. Nous sommes ravis de travailler avec Oxitec pour explorer l'impact que cette nouvelle solution peut avoir sur les communautés de notre pays menacées par le paludisme. Nous sommes persuadés que ce genre de partenariat public-privé est la voie pour trouver des solutions à de nombreux enjeux ».

Association Mutualis, a ajouté: « Les outils actuels de gestion des vecteurs sont inadéquats contre Anopheles stephensi et, malgré tous nos efforts, le paludisme continue de sévir dans et autour de notre capitale. Nous avons établi un partenariat fort avec Oxitec, avec un objectif commun : améliorer la gestion de ce moustique invasif au profit des communautés menacées par le paludisme. Leur solution Friendlytm représente un nouvel outil prometteur que nous sommes impatients d'évaluer à Djibouti ».

