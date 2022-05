Avis aux médias - Accessibilité Web des services bancaires et financiers canadiens - Le RAAQ procédera au lancement de son projet de recherche





QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Il est facile d'imaginer le défi que peut représenter l'accès aux services bancaires et financiers en ligne pour les personnes en situation de handicap. Le simple paiement d'une facture, le téléchargement d'un relevé mensuel, un virement Interac ou encore la recherche d'une opération peuvent représenter des défis de taille.

Pour bien comprendre ces enjeux, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a décidé de lancer, en janvier 2021, le projet de recherche « Accessibilité Web des services bancaires et financiers canadiens ». Financé par le Gouvernement du Canada par l'entremise du programme Normes d'accessibilité Canada, cette recherche vise à brosser un portrait de l'accessibilité numérique des principales institutions financières canadiennes et produire un guide de recommandation pour supporter les différents acteurs qui souhaitent améliorer la situation.

Rassemblant des experts en accessibilité numérique et en recherche, le lancement du rapport de recherche « Accessibilité Web des services bancaires et financiers canadiens » vous permettra d'en apprendre plus sur notre démarche. Les grandes orientations du projet, la méthodologie et les résultats seront présentés en détail. Nous terminerons par une période de questions qui vous permettra d'interagir avec les panélistes.

Aide-mémoire

Quoi: Lancement du projet de recherche « Accessibilité Web des services bancaires et financiers canadiens » Quand: Mercredi 15 juin 2022 à 9h30 Qui: Jean-Marie D'Amours, expert en accessibilité et administrateur du RAAQ

René St-Pierre, coordonnateur du projet de recherche

Denis Boudreau, chef de l'inclusion chez Inklusiv Communication Comment :

Voici le lien d'inscription : https://raaq.qc.ca/lancement/



À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et des amblyopes du Québec (RAAQ) milite depuis plus de 42 ans pour le droit des personnes en situation de handicap visuel. Notre fédération représente 21 associations membres provenant de partout dans la province. Le RAAQ a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des 205 920 personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine.

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :