Altasciences reçoit le prix du leadership CRO dans cinq catégories





Altasciences annonce aujourd'hui avoir reçu un CRO Leadership Award 2022 dans cinq catégories, marquant ainsi la septième année que le CRO/CDMO termine en tête du classement de Clinical Leader et Life Science Leader.

Chaque année, Clinical Leader et Life Science Leader se réunissent au côté d'ISR Reports pour désigner les lauréats après avoir évalué 50 CRO selon plus de 20 indicateurs de performance dans l'étude annuelle Quality Benchmarking d'ISR. Cette année, Altasciences s'est vu décerner des prix dans les catégories suivantes: capacités, comptabilité, expertise, qualité et fiabilité.

"Le choix du CRO peut faire réussir ou échouer votre projet", déclare Ed Miseta, rédacteur en chef de Clinical Leader. "Il peut conduire à une soumission réglementaire couronnée de succès, ou vous coûter du temps et des efforts sur une étude qui n'aboutit pas. La sélection du CRO est donc une décision stressante pour les responsables d'opérations cliniques. Nous pensons que nos CRO Leadership Awards aideront les responsables dans leur processus de recherche et dans le choix du partenaire contractuel idéal. Ces lauréats ont fait leurs preuves en tant que fournisseurs de services de premier plan dans chaque catégorie. Je les félicite tous pour leur travail éthique et pour répondre sans relâche aux besoins de leurs clients en matière de développement médicamenteux."

Altasciences reconnaît l'importance de satisfaire les normes d'excellence fixées par d'autres acteurs sectoriels, ainsi que les siennes. Depuis plus de dix ans, Altasciences transforme le paradigme traditionnel de l'externalisation, en élaborant une solution d'externalisation unique qui simplifie et accélère le processus de développement médicamenteux en phase précoce de ses partenaires. À cette fin, Altasciences est fier d'avoir dépassé les attentes de sociétés pharmaceutiques de toutes tailles, et considère ces nouvelles distinctions comme une motivation supplémentaire pour soutenir des décisions de développement médicamenteux plus éclairées, rapides, intégrées et complètes pour ses partenaires.

"Être reconnus par le secteur est non seulement un honneur, mais témoigne aussi de l'expertise de nos collaborateurs et de l'attention inégalée qu'ils portent à nos partenaires et à celles et ceux qui recherchent les thérapies que nous développons", déclare Chris Perkin, PDG d'Altasciences. "Ces distinctions sont bien sûr une grande fierté pour notre entreprise, mais elles servent avant tout à rappeler que plus nous renforçons nos capacités, notre comptabilité, notre expertise, notre qualité, et notre fiabilité, plus nos solutions aident nos clients à changer des vies dans le monde entier."

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de développement de médicaments et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en pharmacologie, notamment en matière de formulation, de production et de services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement des médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests d'innocuité précliniques, la pharmacologie et la validation de principes cliniques, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide ceux-ci à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :