Du jaque à la noix de coco et au durian, les exportations de fruits de Thaïlande profitent des tendances en santé

BANGKOK, 31 mai 2022 /CNW/ - De la chair jaune croquante du jaque, qui pèse jusqu'à 25 kilogrammes et peut être mangé frais ou cuit en tant que substitut de viande, à l'eau de coco naturelle qui connaît une popularité croissante en raison de ses bienfaits pour la santé et des emballages innovants qui en préservent la fraîcheur tout en la rendant facile à boire, les exportations diversifiées de fruits exotiques de la Thaïlande gagnent du terrain chez les consommateurs soucieux de leur santé dans le monde entier, selon les données.

Les exportations totales de fruits du pays ont augmenté de 48 % en valeur en 2021 pour atteindre quelque 6,2 milliards de dollars américains, faisant de la Thaïlande le septième exportateur de fruits en importance dans le monde, selon les données du Global Trade Atlas.

La consommation mondiale de fruits et de jus de fruits a augmenté au cours des dernières années en raison de la pression en faveur d'une alimentation plus saine, une tendance qui s'est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a déclaré que 2021 était l'Année internationale des fruits et légumes, les qualifiant d'« éléments essentiels de [l'alimentation] ».

La production de fruits de la Thaïlande, qui atteint un sommet pour la plupart des variétés entre mars et juillet, comprend le durian, le supposé « roi des fruits », et un exportateur de fruits de premier plan, aimé dans toute l'Asie pour sa forte odeur souvent comparée à celle du fromage et pour son goût sucré, et aussi le mangoustan, ou « reine des fruits », dont la pulpe blanche est délicatement parfumée et la coquille violette foncée lui donne les airs d'un petit paquet cadeau. On compte des douzaines de variétés de mangues, qui peuvent être mangées mûres ou non mûres; le longan, avec sa chair blanche ressemblant à du raisin et sa saveur légèrement musquée; et le tamarin, riche en nutriments essentiels et en qualités digestives et apprécié en collation pour sa chair douce et aigre, ou utilisé comme l'ingrédient principal magique dans les célèbres pads thaïs.

« Notre politique a été d'informer les consommateurs japonais sur la variété de fruits offerts par la Thaïlande, a déclaré Pimjai Matsumoto, directeur général de P.K. Siam Co., Ltd., l'un des principaux importateurs de fruits thaïlandais au Japon. Nous avons commencé il y a des années avec un seul type de mangues, et au fil des ans, nous en avons ajouté d'autres, et maintenant d'autres fruits thaïlandais, comme la noix de coco, le durian, le mangoustan, le pomelo et le tamarin. Le tamarin se porte très bien cette année et il est maintenant offert dans de nombreux grands magasins. »

Alors que les fruits frais représentent la plus grande part des exportations de fruits de la Thaïlande, dont l'Asie est le principal marché, le pays exporte également des fruits en conserve, des fruits congelés, des crèmes glacées, des fruits séchés et des boissons, comme du jus d'ananas, de mangue, de goyave et d'orange, ainsi que de l'eau de coco. La Thaïlande était le huitième exportateur mondial de jus de fruits en 2021, avec des exportations de 630 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

Aux États-Unis et dans les pays européens, la demande de jus de fruits biologiques a augmenté, et d'autres caractéristiques saines gagnent en popularité, comme une faible teneur en sucre et en calories, ou l'ajout de substances saines comme les vitamines et les prébiotiques.

