A l'occasion de la journée internationale du Mont Everest (le 29 mai) ?The Art Maze', le commissaire Marcus Schaefer, dévoilera le dernier chef-d'oeuvre de l'artiste Sacha Jafri dans le cadre d'un événement inédit au Mont Everest.





Le Tour du monde 'The Art Maze', en partenariat avec l'UNESCO, est une collection inédite de 50 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, créée par l'un des artistes les plus célèbres au monde, Sacha Jafri, pour célébrer le 50ème anniversaire du site du patrimoine mondial de l'UNESCO et The Next 50, une campagne de l'UNESCO d'une durée d'un an dont la mission est de promouvoir la réflexion interdisciplinaire sur l'avenir du patrimoine mondial.

Jafri, qui a été récompensé par l'ONU pour son travail humanitaire et a récolté plus de 140 millions de dollars pour des causes caritatives, dévoile son tableau "Parc national de Sagarmatha - Mont Everest", un triptyque spectaculaire de 380 cm x 160 cm. À travers ce projet, Jafri vise à reconnecter l'humanité à son patrimoine culturel, à son passé ancestral et à la beauté qui nous entoure dans notre monde naturel. Il souhaite mettre en vedette les débats et les actions importants si désespérément nécessaires pour l'avenir de notre monde, en matière d'égalité, de durabilité et du changement climatique.

Sacha Jafri, artiste et philanthrope a souligné : "C'est un tel honneur pour moi de m'associer à 'The Art Maze' et à l'UNESCO en utilisant le pouvoir de l'art pour renouer avec l'humanité dans l'espace et sur terre".

Pour sa part, Marcus Schaefer, conservateur visionnaire a souligné : "Ressentant un lien solide avec ce grand pays, nous sommes ravis de dévoiler la plus récente peinture de Sacha avec le peuple népalais sur le majestueux Mont Everest".

Michael Croft, chef de bureau et représentant de l'UNESCO au Népal a indiqué : "En écoutant les communautés des régions montagneuses et leur point de vue sur la lutte contre le double défi du changement climatique et du tourisme durable, nous sommes à la fois motivés - et mieux informés - sur la meilleur manière de façonner nos propres actions pour le changement".

Le partenariat de l'UNESCO avec "The Art Maze" et Sacha Jafri renforce sa mission qui consiste à promouvoir des dialogues inclusifs et interdisciplinaires liés au changement climatique, à la conservation du patrimoine, au tourisme durable et aux défis auxquels ces sites font face dans le contexte du changement climatique. Au Népal, l'UNESCO oeuvre à réunir les leaders des communautés de montagne dans le cadre des dialogues The Next 50.

Raza Beig, Présidente de BoredPuma a déclaré : "Je suis tellement ravie de pouvoir annoncer l'achat de cette peinture monumentale - je possède désormais une pièce créée par le maître indien vivant, Sacha Jafri, mais également, l'expression artistique de la plus grande beauté naturelle du monde - le Mont l'Everest".

En l'honneur de cette cause, Jafri crée une collection de tirages signés pour les amateurs d'art désireux de posséder une pièce de son parcours humanitaire. Vous pouvez les trouver sur le lien électronique suivant : https://collection.theartmaze.com/.

'The Art Maze' se rendra à 18 pays sur les six continents du monde entre 2022 et 2024 dont le prochain arrêt serait à Paris, en septembre 2022, au siège mondial de l'UNESCO pour commémorer le 50ème anniversaire de l'organisation et exposer les 50 peintures de Jafri.

Veuillez suivre "The Art Maze"

SITE Web : www.theartmaze.com

@sachajafri @the.artmaze

Téléchargez les images et les films ICI

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 05:20 et diffusé par :