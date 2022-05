Maxeon Solar Technologies dévoile SunPower One, une expérience complète de gestion de l'énergie domestique





Une nouvelle solution flexible et ouverte offrant des renseignements exploitables en matière d'énergie domestique et de stockage sur batterie pour aider les propriétaires à optimiser leur investissement dans l'énergie propre

SINGAPOUR, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), leader mondial de l'innovation et des réseaux solaires, a dévoilé aujourd'hui la solution d'énergie domestique intégrée SunPower One, qui sera basée sur un écosystème flexible de produits et de services, y compris les panneaux solaires leaders sur le marché de Maxeon, ainsi que le stockage sur batterie et des informations exploitables sur l'énergie domestique. Fondée sur plus de 35 ans d'expérience à la tête du secteur de l'énergie solaire, la solution SunPower One de Maxeon permet aux consommateurs de contrôler leur consommation d'énergie de leur foyer.

« Le but de Maxeon est d'être le moteur d'un changement positif (Powering Positive Change), et nous continuons en ce sens en combinant une solution de gestion de l'énergie domestique et nos panneaux solaires de pointe. En simplifiant l'adoption de l'énergie propre, nous pouvons aider nos clients à accélérer la transition énergétique », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. La solution SunPower One va certainement réinventer et révolutionner l'expérience du consommateur, au-delà du simple panneau solaire: elle tiendra les propriétaires informés grâce à des renseignements exploitables sur l'énergie au sein de leur foyer, et ainsi rendra leur maison plus efficace et plus durable. »

Conçue pour être intuitive et attrayante, la solution SunPower One de Maxeon va au-delà de la simple surveillance pour conseiller proactivement les propriétaires sur les façons d'optimiser leur consommation d'énergie. Au fil du temps, elle connaît les habitudes de consommation d'électricité des propriétaires et propose des stratégies pour faire plus d'économies sur leur facture d'énergie. Par exemple, SunPower One peut identifier les appareils qui sont toujours allumés dans la maison et qui pourraient être éteints pour réduire la consommation d'énergie pendant les périodes où les prix de l'électricité sont élevés. Elle peut également révéler des appareils défectueux grâce à leurs signaux électriques anormaux pour les réparer ou remplacer. Et, plus important encore, avec les produits appropriés, elle peut permettre de mettre en place des cas d'utilisation intelligents qui augmentent l'autoconsommation, comme la recharge d'un véhicule électrique avec les excédents de production solaire, ou faire fonctionner le lave-vaisselle ou les systèmes de chauffage et de climatisation aux meilleurs moments.

Lors de son lancement, SunPower One sera commercialisée par Maxeon exclusivement avec sa nouvelle offre de stockage tout-en-un : SunPower Reserve. Cette année, l'écosystème de Maxeon « SunPower One » s'agrandira pour intégrer d'autres produits comme la recharge des véhicules électriques, ainsi que des intégrations logicielles et des services à valeur ajoutée conçus pour élargir l'expérience client.

La solution SunPower One de Maxeon renforce également l'engagement de l'entreprise envers le succès commercial de bout en bout de ses installateurs, en révélant de nouvelles opportunités découvertes grâce aux donnée collectées dans les foyers des maisons des clients finaux, telles que l'offre de produits et de services pour générer de nouvelles économies d'énergie. En outre, SunPower One fournit une interface digitale spécifique pour l'installateur pour faciliter la vente et l'installation efficaces de la solution. Avec un seul compte, les installateurs auront accès à des outils intuitifs de nouvelle génération pour la conception de projets et la création de devis, à un marketing et une formation accessibles et agiles, ainsi qu'à des processus numériques automatisés pour une meilleure expérience utilisateur ? pour les installateurs comme pour les clients finaux. La solution SunPower One de Maxeon a été pensée pour renforcer les installateurs partenaires SunPower dans leur rôle de conseiller de confiance, favorisant ainsi une relation à long terme entre les parties à mesure de l'évolution des besoins de leurs clients résidentiels.

Pour mettre en avant la différenciation de SunPower One sur le marché, Ralf Elias, responsable des produits chez Maxeon Solar Technologies, a déclaré : « Nous avons la liberté de sortir des sentiers battus et de tirer parti des technologies de prochaine génération pour dépasser les offres traditionnelles présentes sur le marché aujourd'hui. Nos clients sont notre étoile polaire, et nous continuerons à accorder la priorité à la résolution de leurs problèmes. » Tourné vers l'avenir, il a ajouté : « L'écosystème ouvert et flexible de SunPower One va croître au fil du temps. Nous sommes prêts à signer de nouveaux partenariats avec des chefs de file de l'industrie qui aideront nos clients finaux à réaliser davantage d'économies d'énergie. »

La nouvelle solution d'énergie domestique SunPower One de Maxeon sera offerte aux installateurs et aux utilisateurs finaux en Australie au troisième trimestre 2022. Le reste de l'année 2022 et par la suite, elle sera déployée pour d'autres marchés et clients à l'échelle mondiale, sauf aux États-Unis et au Canada. SunPower One a été presenté au public lors d'Intersolar Europe, du 11 au 13 mai, à Munich.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.corp.maxeon.com/sunpower-one-ecosystem-announcement.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) est le moteur du changement positif (Powering Positive Changetm). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un leader de l'innovation solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 400 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (Powering Positive Changetm), rendez-vous sur notre site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

