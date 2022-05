Energica dévoile « Experia », la toute nouvelle moto entièrement électrique qui offre l'expérience de conduite ultime sur de longues distances





La moto électrique multisegment Experia Green Tourer offre les performances, le confort, le style et les caractéristiques d'une moto de tourisme sportive traditionnelle avec la plus longue autonomie de toutes les motos électriques

Experia dévoilée lors de la Coupe du Monde FIM MotoE au Mugello, en Italie

Experia offre la plus longue autonomie à 420 kilomètres (261 miles) en ville / 209 kilomètres (130 miles) sur autoroute avec le temps de charge le plus rapide de toutes les motos électriques sur le marché

Experia poursuit le record d'Energica en tant que seul fabricant de motos électriques offrant aux cyclistes les trois niveaux de charge

MODÈNE, Italie et NEW YORK, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Energica Motor Company S.p.A. , une filiale d'Ideanomics (NASDAQ : IDEX) et un fabricant et distributeur italien pionnier de motos électriques hautes performances, 100 % alimentées par batterie et très stylisées, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute dernière moto électrique dans la gamme de l'entreprise, la Energica Experia. Experia, un Green Tourer, réalise la vision de l'entreprise en matière de confort et d'endurance et est la machine la plus agile et la plus maniable qu'Energica ait jamais fabriquée, permettant aux cyclistes de puiser dans leur envie de voyager en offrant la plus longue autonomie de toutes les motos électriques du marché.

Construit à partir de zéro sur une nouvelle plateforme avec un nouveau châssis, une direction, un carénage et plus encore, Experia offre une expérience de conduite passionnante, peu importe où votre itinéraire vous mène, avec les sensations fortes d'une moto de sport et le confort d'une moto de tourisme traditionnelle. Le pilote et le passager partageront une expérience de conduite exaltante sans sacrifier le confort suprême. Experia est la quatrième moto entièrement électrique basée sur l'héritage de course italien de l'entreprise dans la gamme primée d'Energica. Experia est actuellement en fabrication et devrait être livré aux concessionnaires aux États-Unis d'ici cet automne.

Energica : Héritage italien et gamme de produits innovants de motos électriques

Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la moto électrique, l'équipe technique d'Energica a une expérience éprouvée dans la création de motos de course de qualité sans émissions. La technologie EV sans émission d'Energica combinée au pedigree de la mobilité haute performance synonyme de la Motor Valley italienne offre une gamme de produits exceptionnels pour le marché des motos hautes performances. De plus, Energica a développé en interne une batterie EV exclusive et une recharge rapide en courant continu. Energica a passé 10 ans à développer ses groupes motopropulseurs de motos électriques, avec une grande partie de la technologie de pointe développée en partie grâce à la présence d'Energica sur la piste de course.

La nouvelle plateforme de haute technologie d'Experia

Experia apporte désormais l'esprit innovant d'Energica dans un tout nouveau segment de conduite. Pour contrer l'encombrement supplémentaire et, par conséquent, le poids requis pour fournir le confort attendu de toute plateforme de tourisme, Energica a utilisé de nouvelles technologies pour réduire la masse et le poids des composants les plus lourds. La batterie, le moteur et le châssis sont tous repensés. Un nouveau carénage aérodynamique maximise non seulement la protection contre les intempéries et le vent, mais aussi la portée. Le résultat est un Green Tourer : un excellent confort pour le pilote et le passager, la plus longue distance de trajet entre les sessions de charge et le temps de charge le plus court des motos 100 % électriques sur la route aujourd'hui.

Batterie la plus grande avec charge la plus rapide - RESS

La batterie Experia bénéficie d'une nouvelle géométrie interne RESS (Système de stockage d'énergie rechargeable), ajoutant de la capacité tout en centralisant la masse. Cela fournit un centre de gravité plus bas pour donner au véhicule une maniabilité supérieure à basse vitesse tout en bénéficiant de la plus grande capacité de batterie de toutes les motos électriques actuellement sur le marché, à 22,5 kWh maximum qui peuvent être chargées de 0 à 80 % en seulement 40 minutes à un chargeur rapide de niveau 3/CC. Les motocyclistes ont également la possibilité d'utiliser la recharge de niveau 2 ou 1 sur la route ou à domicile. Ces offres confirment qu'Energica est le seul fabricant de motos électriques à proposer aux motocyclistes les trois niveaux de charge.

Moteur à réluctance synchrone assisté par aimant permanent EMCE

Il ne s'agit plus d'un moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) basé principalement sur des aimants permanents internes, mais plutôt d'une réluctance synchrone assistée par des aimants permanents. Il est plus petit et 10 kg (22 lb) plus léger que le moteur EMCE d'Energica des autres modèles, sans aucune perte de performance grâce à une efficacité thermique encore plus grande. Refroidi à l'eau et lubrifié à l'huile, il est plus bas dans le châssis, améliorant la maniabilité à toutes les vitesses.

« Nous nous sommes concentrés sur les besoins réels des motocyclistes du monde entier, en créant une plateforme d'ingénierie de pointe ex-novo », a déclaré Giampiero Testoni, directeur des techniques informatiques d'Energica Motor Company. « Nous avons fusionné la mobilité électrique de haute technologie avec l'esprit itinérant du voyageur à moto. L'intention était de créer la première moto électrique créée spécifiquement pour les amateurs de moto de longue distance. »

« Energica a l'intention de diffuser ces innovations technologiques dans une famille d'autres motos électriques et d'en incorporer en outre des éléments dans Energica Inside, l'unité commerciale récemment lancée d'Energica Motor Company S.p.A. dédiée au développement et à la production de groupes motopropulseurs, de batteries et de technologies à travers de nombreuses disciplines et applications. »

Satisfaire votre envie de voyager sur de longues distances

Le carénage Energica Experia offre une excellente protection contre les intempéries et le vent tout en restant élégant et discret. De nouvelles sacoches latérales rigides volumineuses et un top case d'une capacité totale de 112 litres seront inclus dans l'édition de lancement, conçue pour les voyages longue distance. L'édition de lancement comprendra également des extrémités de barre et des boulons en ergal noir, des poignées chauffantes et des jantes en aluminium avec des détails rouges.

Experia dispose de deux ports USB sur le tableau de bord et de deux autres dans un grand compartiment de rangement étanche et verrouillable. La liste des accessoires s'allongera progressivement et couvrira tous les besoins de tous les clients.

Caractéristiques techniques d'Experia

Autonomie : 420 km (261 miles) Ville / 256 km (160 miles) Combiné / 208 km (130 miles) Extra-urbain

Capacité de la batterie : 22,5 kWh Max. / 19,6 kWh nominale

Temps de recharge : 0-80 % en 40 minutes avec un chargeur rapide de niveau 3/CC, compatible avec tous les niveaux de charge

Puissance maximale : 75 kW (102 ch) Soutenue : 60 kW (80 ch)

Couple : 115 Nm (85 lb pi)

Vitesse maximale : limitée à 180 km/h (112 mph)

7 modes de conduite : Eco, Urbain, Pluie, Sport, plus 3 modes personnalisables pour le pilote

Freinage par récupération : élevé, moyen, faible, désactivé

Contrôle de traction : Six niveaux d'intervention combinés avec l'eABS existant et le Cornering Bosch 9.3 MP

Moteur : moteur à réluctance synchrone assisté par aimant permanent EMCE (PMASynRM)

Disponibilité

La moto peut être commandée à partir du 1er juin 2022 dans tous les magasins Energica du monde entier et sera disponible à l'automne 2022. Pour les prix, veuillez-vous référer à energicamotor.com.

Marché de la moto électrique

Entre 2020 et 2030, le marché des motos électriques devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 7,4 %, atteignant 28 milliards d'euros (30,5 milliards USD) en 2030, selon Statistica. Le marché mondial de la moto électrique était évalué à 1 798 millions d'euros (1 930 millions de dollars) en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance annuel moyen de 19,36 % au cours de la période de prévision, 2022-2026, pour atteindre 5 795 millions d'euros (6 220 millions de dollars) d'ici 2026. Energica est sur le point d'augmenter sa part de marché aux États-Unis et dans toute l'Europe, sa gamme de motos électriques haut de gamme a plus de puissance, de couple et d'autonomie que tous ses concurrents actuels, avec un prix compétitif.

Depuis son acquisition par Ideanomics, Energica a doublé le nombre de ses revendeurs aux États-Unis et compte 93 revendeurs dans le reste du monde. Ce printemps, Energica a également annoncé le lancement de son programme Energica Inside. Energica Inside est une unité commerciale développée au sein de l'entreprise et conçue pour aider d'autres fabricants de motos à accélérer le développement de leur propre véhicule électrique grâce à l'utilisation de la technologie exclusive d'Energica.

À propos d'Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. est le premier fabricant mondial de motos électriques hautes performances et le seul fabricant de la Coupe du Monde FIM Enel MotoEtm. Les motos Energica sont actuellement en vente via le réseau officiel de revendeurs et d'importateurs.

À propos de Ideanomics

Ideanomics (NASDAQ: IDEX) est un groupe mondial avec une mission simple : accélérer l'adoption commerciale des véhicules électriques. En associant les véhicules et la technologie de recharge à la conception, à la mise en oeuvre et aux services financiers, nous fournissons les solutions nécessaires pour que le monde commercial s'engage dans un avenir pour les véhicules électriques. Pour suivre l'actualité d'Ideanomics, veuillez suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux @ideanomicshq ou visiter https://ideanomics.com.

# # #

Contacts :

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, vice-président principal des relations avec les investisseurs

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Malory Van Guilder, Skyya PR pour Ideanomics

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827965/Energica_Experia___5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 05:00 et diffusé par :