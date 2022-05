Appian nomme un nouveau vice-président régional en France





Laurent Dewailly dirige l'expansion du marché français pour répondre à la demande croissante de logiciels low-code

PARIS, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Laurent Dewailly au poste de vice-président régional pour la France. Il dirigera l'expansion de l'entreprise en France en réponse à la demande croissante de la région pour la plateforme Low-Code Appian. Selon un récent rapport du cabinet d'études de marché ReportLinker, le marché des plateformes de développement low-code a été évaluée à 7,33 milliards d'euros (7,61 milliards de dollars) en 2021 et devrait atteindre 35 milliards d'euros d'ici 2027 avec un TCAC estimé proche de 30 % entre 2022 et 2027.

Appian aide les organisations à accélérer leur activité en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La Innovation Makers Alliance (IMA) et ITiForums ont récemment décerné à Appian le Grand Prix du Jury dans les catégories Low-Code et No-Code lors du Digital and Innovation Makers Summit à Paris. La plate-forme Low-Code Appian combine les capacités nécessaires à cette accélération, du process mining au workflow en passant par l'automatisation au sein d'une plate-forme unifiée low-code.

De fait, les entreprises et les institutions peuvent réagir plus rapidement au changement tout en optimisant leurs opérations et l'expérience client. Parmi les clients notables d'Appian :

« Nous sommes vraiment impressionnés par Appian. Malgré nos contraintes internes en matière de CRM et le fait qu'il s'agissait de la première mise en oeuvre pour nous de la méthodologie AGILE, nous avons réalisé le projet en huit semaines et atteint les objectifs en termes de temps, de qualité et de budget définis dans le cadre du projet initial » a déclaré Marc Phirmis, chef de projet au Département des Yvelines.

Basées à Versailles, le département des Yvelines et ses 4 000 employés sont au service de plus de 1,4 million de citoyens vivant dans le troisième territoire le plus peuplé de France. L'organisation a intégré Appian à un système de CRM existant pour saisir les informations sur les cas, les documents clés et les signatures électroniques en ligne et à partir d'appareils mobiles. La solution numérique a remplacé le processus papier, optimisé la saisie des données des intervenants et réduit le temps d'administration des dossiers.

« L'Europe du Sud, qui comprend l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal, est l'une des régions les plus prospères et les plus importantes pour Appian, avec une forte croissance d'une année sur l'autre. Je suis ravi d'accueillir Laurent Dewailly au sein de notre équipe de direction pour nous aider à nous développer en France », a déclaré Silvia Fossati, vice-présidente de la région Europe du Sud pour Appian. « Appian France a été le premier bureau que nous avons ouvert en Europe continentale en 2013, et ce pays reste pour nous un marché important et en croissance. Nos clients français nous sont très fidèles et nous avons un taux de rétention de 100 % cette année. »

Laurent Dewailly a plus de 20 ans d'expérience en logiciels d'entreprise dans la gestion des ventes et le développement. Avant de rejoindre Appian, il a passé six ans chez Lenovo en tant que directeur des ventes et a auparavant occupé divers postes techniques et de gestion des ventes chez IBM. Diplômé de l'ESSEC Business School et de Centrale Lille avec un Doctorat en Informatique, Laurent Dewailly a consacré toute sa carrière au secteur des nouvelles technologies.

« L'équipe locale d'Appian s'étend pour répondre à l'adoption croissante de notre plateforme low-code parmi les entreprises françaises qui comprennent l'importance d'un déploiement rapide des applications pour aller plus loin dans leur transformation, le tout sur une plateforme ouverte, de niveau entreprise et unifiée », a commenté M. Dewailly. « Je suis heureux de diriger l'équipe et de travailler avec nos partenaires pour soutenir notre croissance en France et aider les entreprises à réaliser leurs ambitions en matière de transformation digitale.

Le rapport Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' : Enterprise Low-Code Application Platforms permet d'en savoir plus sur les Enterprise Low-Code Application Platforms et sur Appian, l'un des quatre seuls fournisseurs à recevoir la distinction « Choix du Client », et le seul fournisseur à recevoir la distinction entre les quatre catégories pour les grandes entreprises (de 1 à 10 milliards de dollars), les entreprises de taille moyenne (de 50 millions de dollars à 1 milliards de dollars), l'Amérique du Nord, et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, il est disponible au téléchargement.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme low-code unifiée. Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian.fr.

