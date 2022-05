RIDDLE&CODE rejoint le réseau automobile Catena-X





RIDDLE&CODE est désormais un membre de Catena-X Automotive Network e.V, une association automobile constituée d'acteurs sectoriels de premier plan. Catena-X et RIDDLE&CODE visent à établir un écosystème de données décentralisé via la tokénisation, les identités infalsifiables, les jumeaux numériques des machines, les véhicules et leurs composants.

Catena-X s'engage à développer un écosystème industriel ouvert et évolutif fournissant un espace de données et des processus sécurisés à tous les contributeurs de l'industrie automobile. L'idée est de créer un réseau dans lequel les fabricants, les fournisseurs et toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur puissent prendre part à la création de moyens cohérents pour le partage et la standardisation des données.

A propos du réseau automobile Catena-X

L'écosystème Catena-X comprend un consortium de 28 membres des secteurs automobile, commercial et scientifique. Il est financé par le ministère allemand des Affaires économiques et de l'Action climatique 0. L'industrie automobile a créé une association publique en 2021, qui comprend des entreprises cherchant activement à façonner l'écosystème I Catena-X. RIDDLE&CODE est devenu membre de l'Association.

L'objectif stratégique de Catena-X est de déployer un écosystème standardisé sur l'ensemble de l'industrie automobile. Cette volonté émane d'entreprises allemandes du secteur automobile. Cet écosystème sera ensuite adopté par l'ensemble du secteur automobile européen et au-delà.

Alors que l'initiative d'infrastructure Gaia-X vise à fournir un accès souverain aux données via des services partagés pour des industries variées, Catena-X s'adresse spécifiquement à l'industrie automobile. La monétisation des données et le déploiement d'écosystèmes tokénisés sont des éléments essentiels du projet. L'objectif est de pousser, à différents niveaux, ces segments sectoriels dans la bonne direction en termes de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les raisons qui ont poussé RIDDLE&CODE à rejoindre le réseau

RIDDLE&CODE contribuera au réseau Catena-X en apportant son expertise dans les cadres de travail de la blockchain. La société a démontré son expertise durant divers projets, à l'instar des achats publics avant commercialisation de l'infrastructure européenne des services de chaîne de blocs. RIDDLE&CODE, ainsi que d'autres partenaires, a lancé une architecture véritablement européenne, baptisée ZENBRIDGE. Le projet reçoit le soutien de la Commission européenne.

Notre ambition est d'accélérer la transition vers un écosystème automobile transparent dans lequel les données seront facilement partagées, sans rencontrer les obstacles liés à diverses infrastructures propriétaires. RIDDLE&CODE relève ces défis depuis sa création.

« Nous rejoignons l'association et les partenaires pour ajouter notre Trusted Car Wallet et notre pile logicielle de technologie de registre distribué (DLT) aux prochaines normes de données de voitures connectées », déclare Minh Cao, directeur Mobilité et Secteur automobile, RIDDLE&CODE. « Nous veillons à garantir des données éprouvées directement à partir des véhicules, générant ainsi de la confiance et de la transparence pour permettre une automatisation optimisée par IA et une informatique périphérique confidentielle. »

« L'objectif est de construire un ensemble d'outils professionnels, standardisés et modulaires pour les fabricants d'origine (OEM) du secteur automobile ACES (automatisé, connecté, électrique et partagé) et de la micromobilité dans l'optique d'un prototypage rapide de solutions de mobilité basées sur la blockchain qui s'appuient sur des techniques cryptographiques pour l'attestation et l'intégration des données : les marchés de données tokénomiques, décentralisées et les réseaux de véhicules riches en données. La gamme d'outils RIDDLE&CODE réduira la complexité et simplifiera l'expérimentation pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur des modèles à valeur ajoutée, tout en protégeant la propriété intellectuelle des fabricants. »

Catena-X comprend des actionnaires majeurs tels que BMW AG, Deutsche Telekom AG, Robert Bosch GmbH, Siemens AG, Mercedes-Benz AG et bien d'autres. Notre adhésion permettra d'échanger des idées et des technologies afin de renforcer cette initiative.

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE est le chef de file européen des solutions d'interface blockchain. La société développe des piles informatiques et logicielles qui allient la sécurité des cartes intelligentes à la blockchain et à l'internet des objets (IdO). Au côté de ses clients et partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent Daimler Mobility, BMW, Wien Energie et le leader néerlandais du courtage crypto LiteBit, RIDDLE&CODE propose de nouveaux modèles commerciaux aux secteurs de la fintech, de l'énergie, de la mobilité et des matériaux.

Plus d'informations sur www.riddleandcode.com

A propos du réseau automobile Catena-X

Catena-X est un écosystème évolutif et interopérable dans lequel tous les contributeurs de la chaîne de valeur automobile peuvent participer de manière égale. L'objectif: générer de l'espace pour la création, l'opération et l'utilisation collaborative d'ensembles de données exhaustives sur l'intégralité de la chaîne de valeur automobile. Au 1er mai 2022, Catena-X Automotive Network e.V. comptait 96 membres qui sont des fournisseurs et utilisateurs actifs de la chaîne de valeur automobile et représentent des entreprises de toutes tailles.

Plus d'informations sur www.catena-x.net

