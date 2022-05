Ethypharm Digital Therapy : Mise à Disposition de deprexis®, première thérapie numérique destinée aux patients souffrant de dépression en France





SAINT-CLOUD, France, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Ethypharm Digital Therapy annonce que deprexis® est désormais disponible en France. La mise à disposition de cette thérapie numérique offre une nouvelle option thérapeutique destinée aux patients souffrant de dépression, qui constitue un enjeu majeur de santé publique pour lequel le besoin médical est encore insuffisamment couvert. Disponible en ligne, cette psychothérapie interactive et personnalisée contribuera à élargir l'accès aux soins et renforcera l'efficacité de la prise en charge globale de la dépression. deprexis®, thérapie numérique innovante ayant fait la preuve de son efficacité dans le cadre d'essais cliniques contrôlés randomisés chez plus de 2 900 patientsi, marque l'entrée d'Ethypharm dans le domaine des thérapies numériques (Dtx).

deprexis®, développée par GAIA AG, leader mondial dans le domaine, est la première thérapie numérique commercialisée par Ethypharm Digital Therapy (EDT). Cette filiale du Groupe Ethypharm a l'ambition de devenir un spécialiste européen des thérapies numériques notamment dans le Système Nerveux Central, domaine d'expertise privilégié d'Ethypharm.

S'appuyant sur les fondements de la thérapie cognitivo-comportementale et intégrant notamment des techniques de psychologie interpersonnelle ainsi que de psychologie positive, deprexis® est un programme interactif et individualisé qui utilise les réponses aux questions posées aux patients pour les aider à développer des stratégies personnalisées. Au cours des 90 jours de traitement, le patient est acteur de son traitement et parcourt les différents modules et exercices à son rythme, où et quand il le souhaite à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone connecté à internet.

deprexis®, dispositif médical de classe I marqué CE, est disponible en 10 langues. Ethypharm Digital Therapy a déposé une demande d'inscription sur la LPPR en mars 2022 pour obtenir le remboursement de deprexis® en France. Sans attendre cette prise en charge par la Sécurité Sociale, les patients français pour lesquels le médecin a recommandé deprexis® peuvent y accéder en se rendant sur le portail d'accès www.deprexis.fr.

L'incidence de la dépression est en augmentation au cours des 15 dernières années dans le monde. En France, la prévalence des épisodes dépressifs caractérisés est estimée à 7,03%. Ainsi, près de 3,7 millions d'adultes souffrent d'une dépression. Le fardeau de la dépression a été particulièrement accentué par la crise sanitaire liée au Coronavirus. La santé mentale est d'ailleurs une priorité de santé publiqueii.

« Les équipes d'Ethypharm Digital Therapy ont déployé toute leur expertise pour mettre à disposition des patients, cette thérapie numérique innovante par le biais d'un portail d'accès sécurisé. Le lancement de deprexis® correspond à notre philosophie de sortir des sentiers battus pour offrir de nouvelles options médicales et vient s'ajouter au portefeuille global de produits du Groupe Ethypharm dans le SNC » a déclaré Hélène MOORE ? Directrice Générale d'Ethypharm Digital Therapy.

A propos d'Ethypharm Digital Therapy

Ethypharm Digital Therapy (EDT) est une entreprise européenne de soins de santé, formée d'experts du marché à l'esprit entrepreneurial et combinant leur savoir-faire et leur agilité pour redéfinir les offres de traitements en mettant à disposition, de façon éthique, des solutions numériques cliniquement prouvées. Fondée en 2021, EDT détient les droits exclusifs en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne de commercialisation de deprexis®, la première psychothérapie numérique indiquée dans la dépression. Ethypharm Digital Therapy est une filiale du Groupe Ethypharm.

Pour plus d'information au sujet d'Ethypharm Digital Therapy, visitez le site internet www.ethypharm-digital-therapy.com et suivez-nous sur LinkedIn.

A propos de deprexis®

deprexis® a pour but d'offrir des techniques et des exercices reposant sur des méthodes thérapeutiques psychologico-psychothérapeutiques fondées sur des données factuelles et adaptés aux patients souffrant de dépression unipolaire ou de troubles dépressifs afin de les aider à gérer leur dépression ou leurs troubles dépressifs. deprexis® est destiné à un usage autonome en complément des soins habituels pour des patients âgés d'au moins 18 ans. Le programme peut être utilisé pour une durée de 90 jours. deprexis® n'est ni destiné à remplacer des traitements dispensés par un prestataire de soins de santé ni à fournir des informations pour des décisions diagnostiques ou thérapeutiques.

A propos d'Ethypharm

Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines : le Système Nerveux Central et les Médicaments Injectables Hospitaliers. Ethypharm commercialise ses médicaments en direct en Europe et en Chine, et s'allie à des partenaires en Amérique du Nord et au Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le Groupe emploie plus de 1500 collaborateurs, majoritairement basés en Europe et en Chine.

Ethypharm collabore étroitement avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir l'utilisation appropriée et l'accès, au plus grand nombre, de ses médicaments.

Pour plus d'informations sur Ethypharm, visitez le site www.ethypharm.com et suivez-nous sur LinkedIn.

