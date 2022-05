AXA Tianping s'associe à Akur8 pour améliorer son processus de tarification





AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co., Ltd. (" AXA Tianping "), l'un des assureurs IARD les plus importants et les plus diversifiés de Chine, et Akur8, société de technologie de tarification assurantielle basée sur l'IA, sont ravies d'annoncer leur collaboration pour améliorer le processus de tarification d'AXA Tianping grâce l'IA hautement performante d'Akur8. Avec ce partenariat, les actuaires et l'équipe de tarification d'AXA Tianping vont officiellement déployer Akur8 pour libérer un nouveau potentiel grâce à des analyses uniques et une automatisation avancée de la tarification. AXA Tianping deviendra la 13e entité d'AXA et le premier assureur en Chine à utiliser Akur8, ce qui témoigne de son engagement à innover et à s'améliorer en permanence pour mieux servir ses clients.

Grâce à l'intelligence artificielle transparente d'Akur8, AXA Tianping sera en mesure de réduire son time-to-market grâce à l'automatisation de la modélisation des taux en incorporant le machine learning dans son processus de tarification, ainsi que d'améliorer la performance de ses polices d'assurance grâce au pouvoir prédictif puissant de l'IA. Fidèle à son approche des produits et services centrée sur le client, AXA Tianping s'appuiera sur les technologies de nouvelle génération d'Akur8 pour adapter plus rapidement ses produits à un environnement de risque dynamique. AXA Tianping déploiera également un portefeuille diversifié de produits justement tarifés pour répondre aux demandes évolutives des clients, tout en maintenant une transparence et un contrôle total des modèles.

AXA Tianping et Akur8 partagent la même expertise mondiale et un fort engagement à se développer sur le marché chinois. Entièrement détenue par le Groupe AXA, AXA Tianping propose une gamme complète de produits et services personnalisés de haute qualité dans les domaines de la santé, de l'automobile, de la vie quotidienne et de l'assurance commerciale. Solidement implantée en Chine depuis plus de 20 ans, la société sert actuellement plus de trois millions de clients dans tout le pays et dispose de 25 succursales dans toute la Chine. Alors qu'AXA Tianping approfondit sa stratégie "Payer-to-Partner" et s'efforce de soutenir ses clients dans tous les aspects de leur vie, ce partenariat avec Akur8 permettra aux actuaires et à l'équipe de tarification de l'assureur de se concentrer sur ce qui compte le plus - les clients et les produits - et de prendre des décisions éclairées plus rapidement, ce qui favorisera un impact commercial et une croissance tangibles sur le marché chinois.

« Akur8 apporte une technologie de pointe à notre processus de tarification, ce qui nous aide à poursuivre nos efforts de sophistication et nous permet d'offrir des produits de qualité à nos clients de manière plus efficace, tout en garantissant une transparence et un contrôle optimaux. Nous pensons que la solution d'Akur8 sera non seulement un atout important pour le travail de notre équipe tout au long de la chaîne de valeur de la tarification, mais qu'elle bénéficiera également à nos clients en leur offrant une personnalisation accrue et une tarification ciblée sur un marché dynamique. Nous sommes impatients de travailler avec Akur8 pour libérer notre plein potentiel", a déclaré Scott Yin, Chief Pricing Officer & Chief Actuary chez AXA Tianping.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette collaboration avec AXA en Chine. AXA Tianping est un assureur réputé et bien établi, et nous sommes impatients de soutenir son équipe actuarielle dans sa stratégie d'innovation et d'excellence. L'Asie-Pacifique a toujours été un marché stratégique pour nous. Nous y développons notre présence depuis un certain temps déjà, dans différents pays et auprès de lignes métier variées. Cette collaboration est pour Akur8 un formidable moyen d'entrer sur le marché chinois de l'assurance IARD et de renforcer ses relations mondiales avec AXA », a ajouté Samuel Falmagne, PDG d'Akur8.

En nouant ce partenariat synergique avec Akur8, AXA Tianping démontre son engagement ferme à adopter les meilleures solutions et à tirer parti de sa sophistication technologique au niveau mondial pour soutenir ses succursales locales. AXA Tianping continuera à servir ses clients de tous horizons avec une gamme complète de produits et de services sur mesure de manière efficace et optimale, tant que véritable partenaire de tout au long de leur parcours de vie.

À propos d'AXA Tianping

Membre du Groupe AXA, AXA Tianping (enregistrée en Chine sous le nom d'AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co., Ltd.) est l'un des assureurs internationaux les plus importants et les plus diversifiés de Chine. AXA Tianping propose une gamme complète de produits et de services personnalisés de haute qualité pour répondre aux besoins évolutifs des clients dans les domaines de la santé et de l'assurance commerciale ou IARD. La société sert actuellement plus de trois millions de clients individuels et commerciaux dans tout le pays, et dispose de 25 succursales dans 20 provinces chinoises. En se concentrant sur la santé, AXA Tianping s'appuie aujourd'hui sur une stratégie de "payer-to-partner" centrée sur le client en Chine, ainsi que sur une technologie et une distribution innovantes, pour donner aux clients les moyens d'agir dans tous les aspects de leur vie quotidienne. En 2019, le China Banking and Insurance Information Technology Management (CBIT) a reconnu les services d'AXA Tianping en lui attribuant la note "AA", la plus élevée du pays. En 2021, la société a reçu le prix The Insurance Brand of the Year lors du 16e Annual Finance Summit of Asia et, en 2020, elle a été récompensée par le prix "International General Insurer of the Year" décerné par Insurance Asia et a également reçu en 2021 et 2020 la note "A" de S&P Global Ratings, ce qui reflète la forte influence mondiale de la société et son engagement ferme envers le marché chinois. AXA Tianping est d'abord devenue membre du Groupe AXA en tant que société en joint-venture en 2014, avant d'en devenir propriétaire à part entière en 2019. Basé à Paris, en France, le Groupe AXA est aujourd'hui l'un des principaux groupes d'assurance et de gestion d'actifs au monde. En 2021, il est classé 46e sur la liste Fortune Global 500 des plus grandes entreprises du monde. Il est présent en Chine depuis plus de 20 ans et offre toute la gamme de solutions d'assurance et de protection à ses clients locaux et mondiaux.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.

Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %.

Akur8 compte déjà plus de 45 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

https://bit.ly/Akur8xAXATianping

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 03:05 et diffusé par :