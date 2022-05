Petale tokénise le premier fonds vert pour financer la filière céréalière à hauteur de 100M? en partenariat avec Turbo Cereal





PARIS, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- A Paris le 31 mai 2022, Petale Group et Turbo Cereal lancent en première mondiale un nouveau véhicule d'investissement basé sur l'actif numérique de Petale pour financer les agriculteurs Européens à hauteur de 100M? sur une période de 4 ans.

Dans un contexte économique particulier où l'approvisionnement en ressources céréalières est mis à l'épreuve, Petale Group et Turbo Cereal ont formalisé au travers d'un accord cadre, un modèle de financement alternatif et innovant visant à répondre aux besoins en liquidités des agriculteurs.

L'objectif du fonds vert est de développer un modèle alternatif d'investissement entre le fonds tokenisé de Petale et les activités de négoce de Turbo Cereal afin de moderniser le financement de la filière grâce à l'actif numérique Petale tout en proposant un rendement attractif à ses investisseurs.

En concluant un accord pour une première levée de fonds de 10M? accessible depuis la plateforme Petale, cette initiative créé un cycle vertueux d'économie circulaire permettant le financement d'une première récolte grâce au mécanisme de financement numérique alternatif. Cette première levée pourra être étendue pour atteindre 100M? dès 2023 en fonction de l'appétence des investisseurs.

La création d'une obligation verte sur la blockchain Petale offre aux investisseurs un rendement attractif pour une obligation sécurisée, tout en leur permettant de financer des projets agricoles à impact. Pour les agriculteurs, cette initiative offre un mode de financement alternatif plus accessible et rapide que via les circuits traditionnels, tout en apportant une meilleure production et une meilleure traçabilité grâce à la collecte de données.

Pour faciliter l'accès aux liquidités, Turbo Cereal met à disposition un écosystème d'agriculteurs et de négoce permettant d'irriguer plus de 2000 agriculteurs en liquidités qui seront apportées depuis la plateforme Petale. La première phase de financement est prévue dès cet été.

« La vocation du fonds green de Petale est d'investir sur des projets verts à impact, tels que le financement de la filière céréalière. Dans le cadre de cet accord, nous apporterons via des circuits rapides et transparents les liquidités nécessaires aux agriculteurs et à leurs cycles de production, tout en en versant des rendements attractifs à nos clients. » indique Babacar N. Seck, CEO et fondateur de Petale Group.

« L'ambition de Turbo Cereal est de lutter contre le manque de liquidités des agriculteurs en proposant à des investisseurs de participer à leur financement. Cet accord avec Petale nous permet d'amorcer un premier cycle de financement qui nous permet de mettre en oeuvre cette vision tout en contribuant à la relance de l'économie des territoires et à terme financer des milliers d'agriculteurs.» ajoute Marcel Turbaux, CEO de Turbo Cereal.

En combinant les concepts de la blockchain, avec la finance traditionnelle et des services financiers numériques alternatifs, le partenariat entre Turbo Cereal et Petale, constitue une proposition de valeur disruptive pour contribuer au financement de l'Économie réelle.

A Propos de Petale Group

Petale est une Fintech de nouvelle génération pour investir, payer, certifier et tokeniser des actifs. Le groupe s'appuie sur son fonds d'investissement alternatif et son actif digital pour proposer des services financiers digitaux à forte valeur ajoutée. Petale démocratise l'accès à de nouvelles formes de propriété et de gestion de patrimoine grâce à des technologies de pointe telles que l'IA et la blockchain auprès d'un marché d'investisseurs qualifiés et de gestionnaires d'actifs.

A Propos de Turbo Cereal

Créée en 2017 dans le prolongement d'une entreprise de négoce agricole née en 1990, Turbo Cereal se positionne comme une alternative au financement traditionnel du cycle de production des agriculteurs en simplifiant le quotidien des différents acteurs de la filière notamment pour leur gestion financière, commerciale et agricole. Elle offre une solution d'investissement tangible et durable pour les investisseurs ainsi qu'une réelle alternative de financement pour le secteur de l'agriculture.

