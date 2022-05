Le laboratoire ADO ebike a été certifié « Laboratoire QTL » par SGS





HUIZHOU, Chine, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 27 mai, un laboratoire de vélos électriques A DECE OASIS (ADO) a passé la qualification SGS de l'organisation internationalement reconnue en tant que certification « laboratoire QTL » ! C'est sans aucun doute une réalisation révolutionnaire et c'est un nouveau chapitre pour ADO juste après la cérémonie du 1er anniversaire.

Le laboratoire est d'environ 3 300 mètres carrés situé au sud de Huizhou, avec un investissement total de 2 millions d'euros (15 millions de RMB). Le laboratoire ADO s'engage à rechercher de nouvelles technologies pour construire un meilleur vélo électrique, en incubant également des produits innovants de premier plan. Cependant, la technologie de test avancée de SGS bénéficierait certainement des mises à niveau de la qualité des produits, améliorerait également la capacité de recherche de produits et la capacité d'innovation technologique dans l'industrie du vélo électrique.

Cette certification est une référence reconnue en matière de qualité et d'intégrité. Elle fournit des tests complets conformément aux normes européennes, canadiennes et autres et publie des rapports de test faisant autorité largement reconnus. C'est la seule marque leader désignée par de nombreux notaires.

Les produits de la série DECE d'ADO ont passé la certification SGS CE. Cependant, le laboratoire ADO a déjà satisfait aux exigences des installations SGS et dispose de nombreux instruments de test avancés capables de gérer des éléments de test tels qu'un support complet pour les tests de nouveaux produits, les tests de composants, l'évaluation de la sécurité des systèmes électriques et les tests de fatigue mécanique. Il couvrira les tests fonctionnels du produit, les propriétés mécaniques, les matériaux, les propriétés de résistance, etc.

À ce jour, ADO possède plus de 16 brevets et 6 droits d'auteur de logiciels, et a développé le système de contrôle bimode ADO G-Drive, formant un avantage concurrentiel différencié dans les performances du produit. Aujourd'hui, avec le soutien de SGS, la certification CE et la certification du laboratoire QTL, cela signifie qu'ADO dispose d'un avantage international en matière de qualité et de spécifications des produits.

« Nous espérons qu'ADO deviendra le meilleur choix de vélo à assistance électrique pour les courts trajets quotidiens pour tous », pour offrir le meilleur à leur trajet quotidien, pour offrir aux consommateurs une expérience de trajet sûre et fiable ; nos utilisateurs auront plus de bonheur de vivre, pour atteindre plus de possibilités de vie. C'est la conviction du fondateur d'ADO, M. Sen.

ADO donne toujours la priorité aux utilisateurs, insiste sur la qualité et le service des produits et s'engage à créer une communauté de vélos électriques pleine d'amour et de croissance. Avec l'objectif stratégique de construire une marque mondiale d'innovation technologique dans l'industrie verticale des vélos à assistance électrique, le rêve est devenu réalité et est devenu une marque mondiale digne de confiance en provenance de Chine sous le nom de « Crescent Moon Spring ».

