ISC High Performance 2022 : Liqid présente aux participants EMOA une infrastructure désagrégée composable pour un centre de données plus flexible et durable





Liqid, leader mondial des sociétés de services et conseils en informatique offrant la composabilité des centres de données, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon ISC High Performance 2022 (stand #B211), proposant des démonstrations en direct du logiciel d'infrastructure désagrégée composable (composable disaggregated infrastructure, CDI) Liqid Matrixtm de la société. L'orchestration dynamique de l'infrastructure de Liqid améliore les performances et l'agilité informatiques pour les applications de nouvelle génération les plus exigeantes, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA + AA), les déploiements d'informatique en périphérie (edge computing), le calcul haute performance et la virtualisation. Une efficacité accrue permet de minimiser l'empreinte du centre de données, offrant une capacité définie par logiciel à partager les ressources, quel que soit l'endroit où elles résident physiquement, ce qui rend les solutions Liqid fondamentales pour un écosystème de centre de données plus durable. Disponibles dès aujourd'hui pour les clients de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), les solutions basées sur le logiciel Liqid Matrix CDI offrent une flexibilité et une efficacité architecturales, afin de maximiser le délai de rentabilisation des applications à forte valeur ajoutée, dans tous les secteurs verticaux de l'industrie.

« Les applications d'IA, les déploiements de centres de données périphériques lisant plusieurs flux de données de capteurs, la recherche génomique basée sur le HPC et les déploiements de logiciels encore plus traditionnels, tels que la virtualisation, pèsent sur les infrastructures de centres de données traditionnelles, les rendant de moins en moins pratiques et durables », a déclaré Paul Silver, vice-président et directeur général EMOA chez Liqid. « Nous sommes ravis de pouvoir apporter nos solutions composables aux participants ISC High Performance et au marché EMOA au sens large, afin de mieux faire face aux changements profonds qui se produisent dans les écosystèmes des centres de données ».

Le logiciel Liqid Matrix permet aux utilisateurs informatiques de configurer des serveurs bare-metal en quelques secondes. Avec Liqid Matrix, les pools de ressources indépendants sont orchestrés à la demande, pour répondre instantanément aux exigences de la charge de travail spécifique. Une fois la charge de travail terminée, les ressources sont relâchées dans le pool pour être utilisées par d'autres applications. Cela élimine le besoin de surprovisionnement coûteux de l'infrastructure, réduit les besoins en alimentation et en refroidissement et rend possibles les architectures de centre de données les plus efficaces et les plus durables.

Liqid offre aux clients EMOA un moyen rentable de désagréger et de regrouper les ressources des centres de données à grande échelle via un logiciel, sur tous les tissus standard de l'industrie, pour des serveurs bare-metal configurables dynamiquement. Avec les solutions d'infrastructure désagrégées composables de Liqid, les utilisateurs informatiques peuvent :

Accélérer le délai de rentabilisation : Configurer dynamiquement les serveurs en quelques secondes pour répondre aux exigences de charge de travail exigeantes. Créer des configurations qui agrègent la puissance de dizaines de GPU et d'autres accélérateurs selon les besoins.

Configurer dynamiquement les serveurs en quelques secondes pour répondre aux exigences de charge de travail exigeantes. Créer des configurations qui agrègent la puissance de dizaines de GPU et d'autres accélérateurs selon les besoins. Améliorer l'agilité informatique : Mettre à l'échelle des ressources telles que le calcul, la mise en réseau, le stockage NVMe, le GPU, le FPGA et la mémoire de classe de stockage au-delà des limitations physiques d'un serveur, sur tous les tissus standard de l'industrie, en quelques clics seulement. Lorsque les périphériques du centre de données ne sont plus nécessaires, ils sont relâchés dans le pool pour être utilisés par d'autres applications. Tirer parti de l'API RESTful de Liqid Command Center et des intégrations avec des outils populaires tels qu'Ansible, pour automatiser le provisionnement des ressources bare-metal.

Mettre à l'échelle des ressources telles que le calcul, la mise en réseau, le stockage NVMe, le GPU, le FPGA et la mémoire de classe de stockage au-delà des limitations physiques d'un serveur, sur tous les tissus standard de l'industrie, en quelques clics seulement. Lorsque les périphériques du centre de données ne sont plus nécessaires, ils sont relâchés dans le pool pour être utilisés par d'autres applications. Tirer parti de l'API RESTful de Liqid Command Center et des intégrations avec des outils populaires tels qu'Ansible, pour automatiser le provisionnement des ressources bare-metal. Augmenter l'efficacité : N'acheter des ressources que lorsque cela est nécessaire. Prolonger le cycle de vie des investissements existants dans les serveurs informatiques. Mieux gérer les coûts associés à l'empreinte du centre de données, grâce à une plus grande utilisation de l'infrastructure.

« Liqid est une société qui propose une infrastructure flexible définie par logiciel, conçue pour optimiser l'accès et l'utilisation de composants informatiques de grande valeur. Liqid a travaillé à la création de ce qu'elle a appelé une « infrastructure désagrégée composable » qui libère les utilisateurs informatiques de l'enfermement des fournisseurs et des cycles d'achat traditionnels, en leur permettant de construire une architecture de centre de données vivante, qui s'adapte pour répondre à leurs besoins commerciaux et évolue selon les besoins », ont écrit Scott Sinclair, analyste principal, et Moya Keane, analyste de recherche principal chez Enterprise Strategy Group (ESG), une division de TechTarget, dans un récent ESG Showcase. « Une infrastructure composable apporte des améliorations significatives aux performances, à l'optimisation architecturale, aux problèmes d'utilisation du matériel et, surtout, à l'efficacité de l'empreinte, éliminant ainsi l'envie de surprovisionner ».

Pour télécharger « Pourquoi l'informatique doit donner la priorité à la durabilité » d'ESG, cliquez ici. Prenez rendez-vous avec un expert des solutions basées sur le logiciel Liqid Matrix CDI et mettez en place une évaluation gratuite de l'infrastructure en vous rendant ici. Suivez Liqid sur Twitter et LinkedIn pour rester au courant des dernières nouvelles de Liqid et des informations sur l'industrie.

À propos de Liqid

Liqid Matrix, la plate-forme logicielle d'infrastructure composable de Liqid, débloque une vitesse et une flexibilité de type cloud, ainsi qu'une efficacité accrue de l'infrastructure sur site. Désormais, le service informatique peut configurer, déployer et mettre à l'échelle des serveurs physiques bare-metal en quelques secondes, puis réaffecter de précieuses ressources d'accélérateur et de stockage, via un logiciel en fonction de l'évolution des besoins. Provisionnez dynamiquement des systèmes auparavant impossibles ou mettez à l'échelle les investissements existants, puis redéployez les ressources si nécessaire en temps réel. Débloquez l'agilité des centres de données de type cloud à n'importe quelle échelle et découvrez de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle et de ressources avec Liqid.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 23:35 et diffusé par :