Le service Distributor Watermark de PallyCon détecte désormais des vidéos de seulement 30 secondes pour le flux de travail de postproduction et prédistribution





PallyCon, fournisseur numéro un de protection de contenu, a lancé une version avancée de sa solution de filigranage pour distributeurs, PallyCon Distributor Watermarking v2.0, qui peut détecter des informations de piratage dans des vidéo-clips de seulement 30 secondes, soit beaucoup plus courts que les vidéos de 5 minutes de la version précédente. Ce service de filigranage pour distributeurs aide les studios cinématographiques et les maisons de production, qui redoutent des fuites de contenu premium aux stades de postproduction et de prédistribution.

Le service PallyCon Distributor Watermarking insère les informations du destinataire sous forme de métadonnées invisibles dans les cadres vidéo, ce qui facilite l'identification de la source de la fuite de contenu lorsqu'un actif vidéo est distribué via plusieurs supports. Le service de détection PallyCon Distributor Watermarking extrait le filigrane du fichier et le compare à sa base de données de filigranes, unique en son genre, pour identifier la source à l'origine de la fuite.

Govindraj Basatwar, directeur général pour l'APAC, a déclaré, « La difficulté à détecter les filigranes dans les vidéo-clips courts a constitué un défi pendant longtemps, qui est désormais surmonté dans la nouvelle version optimisée de détection des vidéos, de 30 secondes, donnant ainsi aux maisons de postproduction un avantage révolutionnaire pour sauvegarder leur contenu de valeur, comme les bandes-annonces, les quotidiens, le contenu généré par l'utilisateur, et les fuites de prédistribution. »

Le service PallyCon Distributor Watermarking prend en charge la préintégration avec Multi-DRM pour une protection optimisée, un format de fichier mezzanine, du type AVC, HEVC, VP9, ProRes, et XDCAM, et divers formats de distribution tels que MP4, MOV, et MXF.

Il offre une interface conviviale assurant un flux de travail de distribution de contenu, sans accroc. Les filigranes sont robustes, imperceptibles, et protègent contre les attaques de piratage, comme le recryptage, le redimensionnement, le recadrage et le filtrage. Cet outil permet également un filigranage visible.

À propos de PallyCon

PallyCon est un service de protection de contenu premium par INKA ENTWORKS auquel plus de 200 clients font confiance dans le monde. Il fournit une sécurité de contenu, en nuage, de bout en bout, et de 360 degrés, destinée aux plateformes de services par contournement, tels que les services Multi DRM, Forensic Watermarking (filigranage judiciaire), Visible Watermarking (filigranage visible), Distributor Watermarking (filigranage pour distributeurs), Anti-Piracy (antipiratage), et App Security (sécurité des applications), tout en offrant une intégration simple et rapide. Il s'agit d'une solution TOUT-EN-UN pour les propriétaires de services par contournement.

