Le Musée national chinois de la soie rouvre ses portes avec l'exposition « Fashion Silhouettes » à la Hangzhou Tower

HANGZHOU, Chine, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Musée national chinois de la soie a récemment rouvert sa première exposition dans un espace commercial de la Hangzhou Tower, à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, après une fermeture temporaire en raison du COVID-19. Cette exposition est le premier événement né d'une collaboration entre un musée public et des commerces de détail en Chine, qui crée des possibilités innovantes pour les expositions artistiques et offre au public un accès plus large à une expérience culturelle enrichissante.

L'exposition intitulée « Fashion Silhouettes » est la première du Musée de la mode du Musée national chinois de la soie ; un espace d'exposition artistique de long terme à la Hangzhou Tower. L'exposition présente des costumes datés du 18e au 20e siècle, avec des pièces issues de la collection occidentale du Musée de la soie, comme un corset du 18e siècle, ou des robes de style néoclassique ou romantique. C'est au milieu du 19e siècle qu'est né le métier de « couturier indépendant ». Les travaux de couturiers célèbres, tels que Jeanne Lanvin, Pierre Balmain et Yves Saint Laurent, qui y sont présentés, accompagnés de magnifiques chaussures, chapeaux et sacs à main, illustrent l'essor de la mode au cours du 20e siècle.

« Le Musée de la mode du Musée national chinois de la soie est le fruit d'une collaboration entre les institutions culturelles du Zhejiang et le monde des affaires de Hangzhou. C'est aussi la première fois qu'un musée national est présent dans un espace commercial et y tient des expositions à long terme. Cette collaboration est très importante, et je suis certain qu'elle aura un impact considérable sur les services publics dans le domaine de la culture et permettra de préserver les reliques culturelles afin de leur donner une nouvelle impulsion », a déclaré M. Feng Zhao, directeur du Musée national chinois de la soie.

Jin Zheng, directeur général adjoint de la Hangzhou Tower, a déclaré qu'avec cette collaboration pluridisciplinaire, l'art se mêle au milieu commercial et l'histoire s'intègre au présent. « Depuis de nombreuses années, la Hangzhou Tower est déterminée à offrir une expérience raffinée et de qualité supérieure aux consommateurs. Le Musée national chinois de la soie est le plus grand musée consacré à la soie dans le monde, l'endroit privilégié pour découvrir et apprécier l'art de la soie. Ce partenariat part d'une ambition de redynamiser les reliques culturelles et de créer une vie urbaine dynamique. Nous espérons pouvoir intégrer encore davantage la mode et l'art, et promouvoir la culture vestimentaire pour mieux servir les consommateurs », a déclaré Jin Zheng.

