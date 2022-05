Un écocentre éclairé par Sunlike de Seoul Semiconductor remporte la plus haute récompense à l'iF Design Award





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), une société mondiale de semi-conducteurs optiques, a annoncé qu'un écocentre équipé de l'éclairage SunLike, une technologie d'éclairage à la lumière naturelle, avait remporté la plus haute récompense dans la catégorie Produits, à l'International Forum (iF) Design Award 2022.

Le prix iF Design Awards, inauguré en 1953 sous les auspices de l'International Forum allemand, est considéré comme l'un des trois principaux prix de design au monde, avec les IDEA Design Awards des États-Unis et les Red Dot Design Awards en Allemagne. Chaque année, diverses créations primées ayant satisfait à des critères de sélection particulièrement rigoureux, notamment en termes de concept, de différenciation, et d'impact sont sélectionnées dans neuf catégories de produits, emballages et intérieurs.

L'écocentre primé est le vivarium biOrb EARTH d'OASE GmbH, en Allemagne. Un vivarium est un écocentre qui crée les conditions environnementales optimales permettant à une créature particulière d'y vivre à des fins d'observation ou de recherche. Le vivarium primé a été couvert d'éloges pour avoir créé un écosystème parfait intégrant la lumière solaire, le type de sol, l'eau et l'humidité, adaptés aux amphibiens, ainsi qu'à la flore et la faune des zones humides ; il a été sélectionné à ce titre comme lauréat de la plus haute récompense dans la catégorie Produits.

Seoul Semiconductor a fourni la technologie SunLike qui diffuse une lumière naturelle pour cet écocentre. SunLike est une technologie d'éclairage différencié qui réduit les longueurs d'ondes bleues causant l'éblouissement et l'insomnie, au même niveau que la lumière naturelle ; elle est non seulement confortable pour la vue, mais aide également à stabiliser le rythme circadien des humains, et même celui des plantes et des animaux.

« Les amphibiens sont très sensibles à la lumière. Ils peuvent perdre la vue et courent un plus grand risque de subir des mutations dans des conditions de lumière artificielle ; le choix de l'éclairage est donc plus important que tout le reste dans la construction d'un écocentre », a déclaré Lee Seong-jin, directeur de la division Éclairage, chez Seoul Semiconductor. « Nous sommes très heureux que le Vivarium d'OASE, éclairé par SunLike, ait remporté le prix pour sa technologie et sa différenciation. »

Jetez un coup d'oeil sur ce produit primé pour vivarium sur le site Web de l'iF (https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/biorb-earth/344543).

