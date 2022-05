Contrer la pénurie de main-d'oeuvre en éducation - Le gouvernement lance une nouvelle offensive de recrutement en enseignement





QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre en éducation et lance aujourd'hui une nouvelle offensive de recrutement, intitulée « Enseignez à nos jeunes, bâtissez l'avenir ». Celle-ci vise les personnes retraitées titulaires d'une autorisation d'enseigner et les individus ayant complété ou étant sur le point d'obtenir un baccalauréat ou un diplôme équivalent dans une discipline enseignée dans les écoles préscolaires, primaires, secondaires, de formation professionnelle ou d'éducation aux adultes du Québec. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette vaste campagne de promotion se déploiera sur le Web, sur les réseaux sociaux et à la radio.

Le contexte pandémique, conjugué à la pénurie de ressources humaines actuelle, pose au réseau scolaire des défis considérables sur le plan du recrutement. Ainsi, les centres de services scolaires et les commissions scolaires doivent multiplier les efforts pour mettre en place des stratégies pour attirer le personnel et pourvoir leurs postes.

Les personnes désireuses de s'engager auprès du réseau de l'éducation à titre d'enseignants peuvent manifester leur intérêt en remplissant le formulaire disponible sur la page Répondez présent. Ainsi, le réseau disposera d'une banque de candidatures de personnes intéressées à prêter main-forte et à offrir leurs services pour effectuer de la suppléance ou assurer un remplacement de courte à moyenne durée dans le milieu scolaire, si elles répondent aux exigences.

Cette initiative d'envergure s'ajoute aux nombreuses mesures déployées par le ministère de l'Éducation du Québec et le réseau de l'éducation visant à recruter des gens de talent et à assurer une rentrée scolaire 2022-2023 des plus réussies.

Citation :

« Nous sommes à la recherche de personnes compétentes, désireuses de travailler avec et pour les jeunes, des bacheliers, des retraités qui ont à coeur la réussite éducative. Nos écoles sont des milieux de travail stimulants. Être enseignant, c'est stimulant et gratifiant. Nous vous tendons la main et vous invitons à venir bâtir l'avenir avec nous. Je suis certain que cette nouvelle offensive publicitaire que nous lançons aujourd'hui saura convaincre plus de retraités à reprendre du service ainsi que des bachelières et bacheliers à venir faire carrière dans le domaine de l'éducation. Nous continuerons sans relâche à valoriser ces professions si importantes et primordiales pour le développement et l'atteinte du plein potentiel de nos jeunes Québécoises et Québécois. L'éducation est une priorité gouvernementale et nationale et tout au long des dernières années, nous avons posé des gestes concrets pour le démontrer. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'Opération main-d'oeuvre, lancée en janvier dernier dans le but de contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine de l'éducation. Une série d'initiatives ont alors été annoncées.

Pour déposer une candidature : https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement

Pour plus de détails sur l'Opération main-d'oeuvre : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre

