INVITATION AUX MÉDIAS - FAIRE BOUGER L'AIGUILLE DU QUÉBEC, UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE - CONFÉRENCE DE JANIE C. BÉÏQUE

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, le mercredi 1er juin de 11 h 30 à 13 h 30.

Arrivée à la direction de la Fond de solidarité FTQ en pleine pandémie, Janie C. Béïque a rapidement mis les grands enjeux majeurs du Québec au coeur de son mandat : la protection de l'environnement, les défis liés à l'épargne-retraite pour les travailleurs ainsi que le souci de maintenir l'humain au coeur de la prise de décision.

Pour sa première intervention à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, elle présentera les solutions qui existent face à l'urgence de la situation. Elle montrera notamment comment le positionnement de la Fond de solidarité FTQ peut jouer un rôle stratégique pour accompagner les travailleurs québécois dans un contexte incertain.

Date : Mercredi 1er juin 2022



Lieu : 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13h30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072.

