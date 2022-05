Avis aux médias : Lancement au Canada du portail géographique « Des noms dans le paysage »





GATINEAU, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives Canada et le Musée Mémorial Passchendaele, avec le généreux appui de l'ambassade de Belgique et du Musée canadien de la guerre, vous invitent chaleureusement à un événement spécial pour souligner le lancement au Canada du portail géographique « Des noms dans le paysage ». Ce portail en ligne, réalisé avec l'aide du gouvernement flamand, répertorie les endroits où des soldats canadiens disparus sont tombés au champ d'honneur ou ont été enterrés.

Simon Augustyn, chercheur au Musée Mémorial Passchendaele, décrira comment la plateforme a été créée. Il expliquera également pourquoi il est important de trouver un lieu de repos concret pour le plus grand nombre possible de soldats canadiens disparus. Le Musée a déjà réussi à trouver les lieux de sépulture d'origine de plus de 1 400 des 6 928 soldats canadiens dont le nom se trouve sur le mémorial de la Porte de Menin.

Selon Joachim Jonckheere, président du Musée Mémorial Passchendaele, le portail fait ressortir le rôle du paysage en tant que dernier témoin. Grâce à ce projet, les descendants des soldats disparus peuvent chercher le lieu probable du décès ou de la sépulture de leurs ancêtres.

Des membres des familles de deux soldats canadiens morts au combat, George Dusome et Gordon Carpenter, répondront aux questions des médias.

Les exposés seront suivis d'une réception pendant laquelle des rafraîchissements seront servis.

Date : Mercredi 1er juin 2022 Heure : De 12 h 30 à 14 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Musée canadien de la guerre, théâtre Barney-Danson

1, place Vimy

Ottawa (Ontario)

K1A 0M8

