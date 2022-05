Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Un plan de match propice au développement des compétences des entrepreneurs





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) salue le Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, dévoilé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Ancré dans la réalité des entrepreneurs québécois, ce Plan de plus de 121 M$ crée un environnement propice au développement des compétences clés des entrepreneurs d'ici pour assurer la pérennité de leur entreprise, notamment grâce à l'expertise de l'ÉEQ.

Au fil des ans, l'ÉEQ a été à même de constater la force et la détermination des entrepreneurs du Québec, qui rayonnent sur la scène locale, nationale et internationale. En misant sur la formation, l'accompagnement et le développement des compétences entrepreneuriales, l'ÉEQ permet aux entrepreneurs de développer les aptitudes nécessaires à leur succès et crée des opportunités de maillage essentielles à leur croissance.

L'ÉEQ est fière de participer à la Mesure 4 - Bonifier l'offre de formations adaptées en fonction des besoins des entrepreneurs du Plan dévoilé par le gouvernement, dont les objectifs sont en phase avec les priorités présentées par l'École dans son mémoire déposé dans le cadre des consultations qui ont mené au Plan, notamment :

Outiller les entrepreneurs afin d'assurer une croissance structurée de leur entreprise, principalement par une meilleure commercialisation de leur offre;

Mettre les entrepreneurs du Québec au coeur de la relance économique;

Faire connaître davantage la complémentarité de l'offre de l'écosystème aux entrepreneurs.

L'expertise développée depuis plus de 36 ans par l'ÉEQ vient répondre aux objectifs du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, grâce à son offre personnalisée et à haute valeur ajoutée pour les entrepreneurs, qui met l'accent sur la formation, le renforcement des compétences et une grande accessibilité de son offre de service.

« L'École des entrepreneurs du Québec contribue chaque jour, à travers ses 8 campus régionaux et sa plateforme virtuelle, à outiller les entrepreneurs d'ici à être des leaders dans leur industrie. La participation de l'École au Plan dévoilé aujourd'hui est assurément en phase avec l'approche que nous préconisons; c'est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs et leur réussite dans l'écosystème québécois. »

- Michel Fortin, directeur général, École des entrepreneurs du Québec

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

Soutenant les entrepreneurs du Québec depuis plus de 36 ans, l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est activement engagée dans leur réussite. Elle le fait en misant d'abord et avant tout sur le développement des compétences et aptitudes des individus derrière les entreprises, quel que soit leur projet d'affaires. Présente partout au Québec grâce à ses huit (8) campus et sa plateforme virtuelle, l'ÉEQ offre des parcours personnalisés et développe des formations qui viennent répondre aux enjeux des entrepreneurs d'aujourd'hui.

Depuis 2018, près de 19?000 entrepreneurs de tout horizon ont eu recours aux services de l'École.

