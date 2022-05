Avis aux médias - Pelletée de terre du projet de la Coopérative d'habitation laurentienne : 169 logements sociaux et abordables voient le jour à Montréal





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentants des médias au lancement des travaux de construction d'un projet de 169 logements sociaux et abordables destinés à des familles et à des personnes seules à faible revenu initié par la Coopérative d'habitation laurentienne, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

La députée fédérale de la circonscription de Saint-Laurent, Emmanuelle Lambropoulos, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, prendront la parole lors de cette cérémonie.

Date : Le mardi 31 mai 2022

Heure : 10 h

Lieu : À l'angle du boulevard Marcel-Laurin et de la rue Ernest-Anctil

(près d'Autoluxe, 2 420, boulevard Marcel-Laurin)

