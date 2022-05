AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC, AINSI QUE LA VILLE DE MONTRÉAL FERONT UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Valérie Plante, mairesse de Montréal et Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, pour l'annonce.

Date : 31 mai, 2022



Heure : 10 h 00 HAE



Endroit : À l'angle du boulevard Marcel-Laurin et de la rue Ernest-Anctil (Près d'Autoluxe, 2420, boulevard Marcel-Laurin)





Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 15:33 et diffusé par :