Lancement d'un important appel de propositions visant à connecter les personnes en situation de handicap aux bons emplois

HALIFAX, NS, le 30 mai 2022 /CNW/ - Les personnes en situation de handicap continuent de se heurter à des obstacles lorsqu'il s'agit de trouver et de conserver un emploi, et bon nombre d'entre elles ne sont pas en mesure de participer pleinement à la société et à l'économie canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille de concert avec des partenaires et la communauté des personnes en situation de handicap afin d'investir dans des programmes et des services qui contribueront à accroître l'accessibilité des lieux de travail et à connecter les personnes en situation de handicap aux formations axées sur les compétences et aux bons emplois.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité de 2022, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Une somme allant jusqu'à 270 millions de dollars est offerte pour financer jusqu'à 180 projets au cours des trois prochaines années. L'objectif consiste à accroître la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail et à améliorer leur sécurité financière, tout en aidant aussi à remédier aux pénuries de travailleurs dans plusieurs secteurs dans l'ensemble du Canada.



La ministre Qualtrough a fait l'annonce au cours d'une visite effectuée à TEAM Work Cooperative en compagnie de la députée de Halifax-Ouest, Lena Metledge Diab. En 2018, cette coopérative a reçu une somme de 952 910 $ du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées afin d'aider 116 personnes en situation de handicap en Nouvelle-Écosse, dont 86 jeunes, à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et conserver un bon emploi. La ministre et la députée Diab ont rencontré plusieurs participants au projet et ont discuté avec eux de leurs difficultés et de leurs réussites antérieures en matière d'emploi.

L'annonce faite aujourd'hui appuie la stratégie d'emploi du gouvernement visant les personnes en situation de handicap, qui s'inscrit dans le cadre de son plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. La stratégie vise à :

aider les personnes à trouver et à conserver un emploi ainsi qu'à faire progresser leur carrière ou à devenir entrepreneurs;

soutenir les efforts déployés par les employeurs en vue de diversifier leur main-d'oeuvre en créant des lieux de travail inclusifs et accessibles pour les employés en situation de handicap;

faire augmenter l'offre, la capacité et la portée en ce qui concerne les particuliers et les organisations qui s'efforcent de soutenir l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'accessibilitésur le plan de l'emploi.

Les organisations admissibles ont jusqu'au 22 juillet 2022, à 5 heures HNE, pour faire leur demande en visitant le : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/integration-handicapees-national-regional.html

Citation



« Les personnes en situation de handicap constituent les gens les plus créatifs et innovateurs que je connaisse. Nous passons notre vie entière à résoudre des problèmes. Le fait qu'un bon nombre de personnes en situations de handicap sont encore sous-employés veut dire que l'économie Canadienne est en train de passer à côté de cette précieuse ressource. Le Fonds d'intégration est une chance pour les employeurs de changer ce fait, de puiser dans cette source de talents, et d'accroitre leur main-d'oeuvre pour le mieux.

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

"En Nouvelle-Écosse, plus de 30 % de résidents adultes vivent au moins avec une incapacité. Il est essentiel de s'assurer qu'ils sont équipés pour entrer et réussir dans notre milieu de travail, afin de fortifier notre économie et de libérer le plein potentiel de nos entreprises. L'annonce d'aujourd'hui montre l'engagement de notre gouvernement à fournir les ressources nécessaires pour responsabiliser les personnes en situation de handicap dans leur cheminement de travail unique. En travaillant aux côtés de Team Work Cooperation, j'ai découvert l'impact que nous pouvons avoir quand nous supportons activement l'inclusion dans les milieux de travail, et quand nous reconnaissons les compétences et les talents de tous les Canadiens et Canadiennes.

- Lena Metlege Diab, Députée de Halifax-Ouest

"Le Fonds d'intégration est présent au sein de TEAM Work depuis 1997, et constitue un outil important pour supporter les personnes en situation de handicap dans leur cheminement de travail. Nous avons vu que ce support était le catalyseur dont les gens avaient besoin afin de surmonter les obstacles, au sein d'un environnement et d'employeurs favorables.

- Gestionnaire Fonds d'intégration, Tyler Field

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est de beaucoup inférieur à celui des Canadiens qui ne sont pas dans cette situation, à savoir 59 % contre 80 %.

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées aide les personnes en situation de handicap à surmonter les obstacles en trouvant et en conservant de bons emplois. Il aide aussi les employeurs à embaucher et à maintenir en poste des employés en situation de handicap. Il finance un vaste éventail de programmes et de services, y compris de la formation axée sur les compétences, de l'aide pour la recherche d'emploi, des services préalables à l'employabilité, des subventions salariales, du placement professionnel et du soutien direct, afin d'aider les employeurs à créer des lieux de travail inclusifs et accessibles.

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada a engagé une somme de 272,6 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir la mise en oeuvre d'une stratégie d'emploi pour les personnes en situation de handicap dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

a engagé une somme de 272,6 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir la mise en oeuvre d'une stratégie d'emploi pour les personnes en situation de handicap dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. TEAM Work Cooperative aide des personnes en situation de handicap de Halifax , de Truro et de Amherst à perfectionner leurs compétences et à améliorer leur employabilité au moyen d'ateliers, de formation, de counseling professionnel, de mentorat et de placement en milieu de travail, ce qui les prépare à obtenir et à conserver un emploi. La coopérative aide aussi des personnes en situation de handicap à acquérir des compétences en numérique et à améliorer leur connaissance des technologies.

, de et de à perfectionner leurs compétences et à améliorer leur employabilité au moyen d'ateliers, de formation, de counseling professionnel, de mentorat et de placement en milieu de travail, ce qui les prépare à obtenir et à conserver un emploi. La coopérative aide aussi des personnes en situation de handicap à acquérir des compétences en numérique et à améliorer leur connaissance des technologies. Le plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap vise principalement à réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap, à aider ces personnes à trouver de bons emplois de qualité et à leur faciliter l'accès à des programmes et à des services fédéraux, tout en favorisant une culture d'inclusion.

La Semaine nationale de l'accessibilité (SNA), qui se tient du 29 mai au 4 juin 2022, est une semaine nationale de reconnaissance qui vise à célébrer les nombreuses réalisations des personnes en situation de handicap sur les plans social, économique, culturel et politique. Le thème de la SNA de 2022 est « Inclusif dès le départ ».

Liens connexe

Semaine nationale de l'accessibilité de 2022

Fonds d'intégration pour les personnes handicapées

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

