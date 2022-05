Réaction du RJCCQ au Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Le Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 agit sur la croissance et le repreneuriat, deux priorités identifiées par le RJCCQ





SAINT-GEORGES, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) voit d'un bon oeil les mesures annoncées par le gouvernement dans le Plan québécois triennal en entrepreneuriat, plan qui représente un investissement de 121,7 M$. Axé sur l'humain, le PQE valorise l'entrepreneuriat et le repreneuriat, l'accompagnement des entrepreneurs ainsi que le financement de croissance.

Le RJCCQ se réjouit particulièrement de voir deux de ses demandes historiques exaucées, notamment d'offrir un accompagnement stratégique visant l'accélération de la croissance des entreprises et une bonification de l'offre de soutien pour le repreneuriat.

«?Plus que jamais, dans un contexte d'incertitude économique et de pénurie de main-d'oeuvre, nos entrepreneurs et nos repreneurs ont besoin d'un soutien important de la part du gouvernement. Nous sommes heureux de constater que nos principales propositions pour faciliter la croissance des entreprises d'ici et du repreneuriat ont été entendues. Les entrepreneurs et, notamment, les jeunes pousses qu'ils développent sont le moteur de l'innovation pour créer l'économie du futur. Reprendre une entreprise, c'est aussi entreprendre et innover,?» soutient Pierre Graff, président-directeur général du RJCCQ.

Le RJCCQ poursuivra son travail afin d'améliorer le sort des entrepreneurs et des repreneurs au Québec. Pour ce faire, il mise sur quatre champs d'action : assurer un environnement d'affaires propice à la croissance, valoriser et soutenir les entrepreneurs et les repreneurs, miser sur l'intrapreneuriat pour accroître la productivité ainsi qu'appuyer le maintien de l'élan entrepreneurial québécois et l'accessibilité de l'entrepreneuriat pour assurer une relance forte.

Le RJCCQ continuera d'être présent sur le terrain, de consulter les entrepreneurs partout au Québec et de faire part de leurs priorités au gouvernement afin de favoriser l'épanouissement des entrepreneurs d'ici et la croissance économique.

«?Comme partenaire, nous serons ravis de collaborer avec le gouvernement et avec les autres acteurs clés du milieu des affaires pour offrir une aide concrète aux entrepreneurs et aux repreneurs de toutes les régions du Québec, en plus de mesurer l'impact de l'entrepreneuriat et des investissements en innovation sur le développement économique et régional,?» a-t-il poursuivi.

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Depuis 30 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec soutient un réseau d'une quarantaine de jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10?000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. En plus d'avoir une grande étendue géographique, il compte parmi ses rangs 12 organisations issues de communautés culturelles. Le RJCCQ a comme objectif principal de soutenir et faire rayonner les jeunes gens d'affaires dans leur écosystème.

