Le gouvernement du Canada investit dans des entreprises novatrices de la Colombie-Britannique pour soutenir leur croissance et créer des emplois





Un financement de 7 millions de dollars accordé à deux entreprises stimulera la croissance dans les secteurs des technologies propres et numériques et de la fabrication de pointe

RICHMOND, BC, le 30 mai 2022 /CNW/ -Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Colombie-Britannique sont essentielles à leurs collectivités; elles créent des emplois, stimulent la croissance économique et mettent au point des produits et des services qui aident à résoudre des problèmes locaux et mondiaux.

Le gouvernement du Canada croit en ces entreprises.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 7 millions de dollars au profit de deux entreprises novatrices oeuvrant dans les secteurs des technologies propres et numériques et de la fabrication de pointe.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce dans les locaux de FPS Food Process Solutions (FPS), une entreprise de Richmond qui approvisionne l'industrie de la transformation alimentaire en équipements de congélation et de refroidissement personnalisés.

Le ministre a annoncé un financement de 2 millions de dollars au profit de l'entreprise dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE). Grâce à ce financement, FPS commercialisera sa technologie Spiral Immersion System. Cette technologie accélère la congélation et réduit la consommation d'énergie. Cet investissement devrait entraîner une augmentation des ventes et des revenus, ainsi que la création de 40 nouveaux emplois.

Le ministre Sajjan a également annoncé un financement de 5 millions de dollars au titre du programme CPE pour RecycleSmart. L'entreprise conçoit et installe des systèmes avancés de capteurs de conteneurs de déchets et de recyclage basés sur l'infonuagique qui améliorent les processus et l'efficacité de l'industrie des déchets.

Grâce à ce financement, RecycleSmart commercialisera son système de gestion des déchets Pello et en augmentera la production. Ce système utilise des capteurs sans fil et l'infonuagique pour suivre les données des poubelles. L'entreprise prévoit la création de 50 nouveaux emplois à la suite de ce projet.

La promotion de l'innovation est une priorité pour PacifiCan. Ces investissements généreront des emplois et de la croissance dans les secteurs des technologies propres et numériques et de la fabrication de pointe et créeront des emplois pour les Canadiens.

Citations

« L'innovation des entreprises de la Colombie-Britannique profite non seulement à notre pays, mais aussi au monde entier. Grâce à ce financement, nous aidons ces entreprises révolutionnaires à perfectionner leurs produits, tout en favorisant la croissance économique et la création de bons emplois pour les Canadiens. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Cette reconnaissance nous encourage non seulement à poursuivre l'excellence de la fabrication dans l'industrie alimentaire en Colombie-Britannique, mais aussi à faire en sorte que cette avancée technologique fasse connaître FPS comme innovateur local ayant une portée mondiale. »

- Jeffrey Chang, président, FPS Food Process Solutions Corp.

« Avec le soutien de PacifiCan, nous ferons grandir les équipes d'ingénierie et de fabrication de RecycleSmart afin de lancer sur le marché nord-américain notre plateforme de gestion intelligente des déchets fabriquée au Canada. »

- Colin Bell, chef de l'innovation, RecycleSmart

« L'innovation vit dans les collectivités de toute la Colombie-Britannique et ici même à Richmond. PacifiCan joue un rôle clé en soutenant ces entreprises qui s'efforcent de stimuler l'économie et de créer des emplois. »

- Parm Bains, député de Steveston-Richmond-Est

« En PacifiCan, des entreprises comme FPS Food Process Solutions et RecycleSmart ont un nouveau champion. Je me réjouis à l'idée d'assister à leur croissance et à leur prospérité continues. »

- Wilson Miao, député de Richmond-Centre

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

I look forward to watching their continued growth and prosperity.

Restez branché

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 15:00 et diffusé par :