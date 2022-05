Bonification de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville - Le début des travaux en 2022





LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, l'appel d'offres qui permettra d'entreprendre les travaux de bonification de l'autoroute 30 dès 2022 vient d'être lancé. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, sont heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Les premiers travaux consisteront à construire les chemins de déviation requis en vue de l'élargissement de l'autoroute. Une voie réservée dans chaque direction sera aménagée dans le cadre du projet. Le 18 février 2022, le ministre des Transports a également confirmé des réaménagements à la hauteur des bretelles des échangeurs et des ajouts de voies auxiliaires à proximité des autoroutes 10 et 20 ainsi que des routes 112 et 116, ce qui améliorera les conditions de circulation dans l'axe de l'autoroute 30.

Le projet comprendra aussi la construction d'un nouvel accès vers la station Brossard du Réseau express métropolitain (REM), située à proximité de l'échangeur des autoroutes 10 et 30. Les détails à ce sujet seront confirmés ultérieurement.

Citations

« Le lancement de cet appel d'offres montre de nouveau qu'on avance aussi vite que possible pour améliorer les conditions de circulation sur l'autoroute 30. Avec la Loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure, notre gouvernement s'est donné tous les moyens pour commencer les travaux en 2022 et respecter son engagement envers la population. Je tiens à remercier toutes les équipes qui rendent la réalisation de ce projet majeur possible au ministère des Transports. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ces travaux majeurs sur l'autoroute 30 sont attendus depuis fort longtemps. Ils favoriseront le transport collectif et le développement économique de la région. Le lancement de cet appel d'offres permettra d'entamer les travaux avant la fin 2022, ce qui représente un gain de plusieurs années sur l'échéancier initialement prévu, le tout au bénéfice de la population de la Montérégie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants

Le projet de bonification de l'autoroute 30 s'inscrit dans la vision du nouveau Réseau de mesures préférentielles en transport collectif (RMPTC). Initiative d'envergure du gouvernement du Québec conçue en concertation avec les acteurs clés de la mobilité, le RMPTC vise à doter la région métropolitaine de Montréal de corridors de transport collectif connectés et établis le long des principaux axes autoroutiers.

Les débits quotidiens de l'autoroute 30, entre les autoroutes 10 et 20, varient entre 47? 000 et 81?000 véhicules.

81?000 véhicules. Depuis 1977, l'autoroute est désignée sous le nom autoroute de l'Acier en raison de sa vocation économique. En effet, elle constitue le principal axe autoroutier d'un bassin industriel qui compte plusieurs entreprises sidérurgiques et métallurgiques, en plus de zones industrialo-portuaires et de pôles industriels.

Liens connexes

Autoroute 30 entre Candiac et Boucherville - Bonification

Réseau de mesures préférentielles en transport collectif

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 15:00 et diffusé par :