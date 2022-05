Accélérer la recherche biomédicale au Québec - Plus de 31 M$ accordés à l'Institut de recherches cliniques de Montréal pour soutenir la poursuite de ses activités





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière de 31 142 313 $ à l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) afin de soutenir son fonctionnement et ses activités de recherche jusqu'en 2023-2024.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé.

À titre de centre de recherche biomédicale indépendant, l'IRCM rassemble des chercheurs de renom du secteur des sciences de la vie. Il met à leur disposition des infrastructures technologiques de pointe afin d'accélérer l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement d'avenues thérapeutiques innovantes visant notamment à traiter des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et métaboliques ainsi que les troubles neurologiques.

Citations :

« Les sciences de la vie sont un secteur important autant pour l'économie du Québec que pour la santé de la population québécoise. Avec l'IRCM, le Québec se démarque dans ce secteur et attire des chercheurs de calibre mondial. On est fiers de soutenir cet institut, qui stimule et accélère la recherche et l'innovation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« En tant qu'acteur majeur de la recherche clinique et fondamentale au Québec, l'IRCM rejoint l'engagement que nous avons pris dans notre Plan santé, soit de faire du Québec une société plus novatrice et performante en la matière. Pour se transformer, notre système de santé et de services sociaux doit penser et faire autrement, et donc relever le défi de l'innovation. C'est grâce à des partenaires comme l'IRCM que nous y parviendrons. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Du laboratoire jusqu'au patient, le travail de l'IRCM, depuis plus d'un demi-siècle, a des retombées bénéfiques pour la population du Québec et au-delà. Nous souhaitons aujourd'hui exprimer notre entière gratitude pour cet important octroi, qui permettra aux scientifiques et aux cliniciens de continuer à travailler à une foule d'avancées porteuses d'espoir. »

Jean-François Côté, président et directeur scientifique par intérim de l'IRCM

Faits saillants :

L'IRCM est un centre de recherche biomédicale indépendant affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill ainsi qu'au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Ses travaux de recherche permettent des découvertes scientifiques qui conduisent à des innovations cliniques améliorant la santé de la population.

Lancée le 12 mai dernier, la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise à générer des synergies pour relever les grands défis du domaine de la santé, à développer le capital humain et à attirer les talents, à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ses objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards au cours des trois prochaines années.

Le gouvernement du Québec a dévoilé, le 19 mai dernier, la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Inventer, développer, commercialiser. Celle-ci représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'augmenter la richesse de tous les Québécois par la recherche et l'innovation, en s'attardant particulièrement à la productivité du travail dans les entreprises.

