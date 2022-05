ANYX : la nouvelle marque révolutionnaire du secteur des produits de vapotage





SHENZHEN, Chine, 30 mai 2022 /CNW/ - ANYX, une nouvelle marque différente et prometteuse du secteur des produits de vapotage propulsée par Aspire Group, a annoncé qu'elle lancera son premier système de cartouches pour cigarettes électroniques à l'échelle mondiale le 16 juin 2022.

Vouée à la mission de sa marque qui consiste à fournir aux utilisateurs des produits de grande qualité et agréables sur le plan esthétique et des expériences sensorielles satisfaisantes, ANYX intègre une technologie de pointe et une conception axée sur l'utilisateur pour surprendre et ravir la clientèle grâce à une expérience de produits révolutionnaire. En mettant en relation les utilisateurs du monde entier possédant une passion commune, ANYX vise également à promouvoir activement un mode de vie agréable, axé sur la confiance, dynamique et inclusif.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle marque sur le marché, ANYX s'appuie sur des années d'expérience et de savoir-faire au sein de l'industrie. En plus de compter sur des spécialistes techniques réputés de l'industrie de la cigarette électronique, ANYX a mis sur pied une équipe de gens talentueux ayant déjà travaillé pour de grandes entreprises dans les secteurs de l'Internet, de l'électronique grand public et des biens de grande consommation (BGC). Cela a permis à l'entreprise d'obtenir des dizaines de millions de dollars de financement dès ses débuts.

À ce jour, la marque a acquis plus de 1 500 brevets industriels et mis sur pied120 chaînes de production couvrant trois bases de production pour répondre à ses besoins. ANYX dispose également d'une solide équipe de recherche et développement composée de plus de 120 ingénieurs et de capacités de pointe en matière de production, de ventes et de marketing numérique. Cette équipe chevronnée a permis à la marque de fournir à la communauté mondiale des produits d'atomisation sécuritaires, fiables et de grande qualité qui lui permettent de se distinguer de la concurrence et d'offrir une valeur ajoutée aux partenaires de la marque.

À mesure que la technologie liée au vapotage gagne en popularité, de plus en plus de personnes recherchent des produits qui offrent une source de satisfaction et de plaisir sensoriel. Conformément à sa mission de créer des produits ayant des caractéristiques sociales et d'établir une marque axée sur l'utilisateur, ANYX souhaite que ses produits permettent de resserrer les liens entre les adeptes du vapotage à l'échelle mondiale et de promouvoir la communication pour favoriser une expérience plus diversifiée, agréable, tendance et stimulante.

Si vous souhaitez en savoir plus, visitez-nous à www.anyxglobal.com et suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram @ANYX Global

Facebook @ANYX Global

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]

SOURCE Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 14:23 et diffusé par :