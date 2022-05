Le gouvernement du Québec investit près de 8,5 M$ pour le développement touristique du Centre-du-Québec





SAINT-ROSAIRE, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 8 437 500 $ au Groupe Cristal - Domaine du lac Cristal pour appuyer le projet Cristal Aventure. Celui-ci prévoit la construction d'un complexe récréotouristique multifonctionnel comprenant un hébergement trois saisons, la création d'une zone familiale éclairée et animée de même que l'implantation de nouveaux terrains de camping de luxe au Camping domaine du lac Cristal.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la directrice régionale du Centre-du-Québec d'Investissement Québec, Mme Nathalie Desjardins, au nom du président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc.

De cette somme, un prêt de 5 millions de dollars est accordé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT). Le projet reçoit également un montant de 2 millions de dollars du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, ainsi qu'un soutien financier de 1 437 500 $ des fonds propres d'Investissement Québec.

Citations :

« Déjà, le Camping domaine du lac Cristal connaît une grande popularité. Avec les nouvelles installations et les activités que le futur complexe récréotouristique multifonctionnel offrira aux visiteurs, Cristal Aventure deviendra assurément un incontournable au-delà de nos frontières. Et c'est tant mieux, car nous avons besoin plus que jamais d'attraits distinctifs pour nous démarquer. C'est pourquoi nous allons continuer d'appuyer des initiatives qui contribuent activement à l'économie du Québec et à son rayonnement touristique, comme celle annoncée aujourd'hui. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis évidemment très heureux de l'annonce de cette aide financière, qui permettra au Groupe Cristal, une entreprise familiale bien connue de chez nous, de réaliser ce projet d'envergure, unique en son genre. En plus des emplois maintenus dans la communauté, plus d'une vingtaine d'autres seront créés, ce qui est une excellente nouvelle. Je salue le dynamisme de la famille Poisson; depuis plus de cinquante ans, elle participe activement à la vitalité économique de la région. Je lui souhaite bon succès pour la suite! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Les acteurs de l'industrie touristique jouent un rôle clé dans le développement économique de nos régions. Le projet du Groupe Cristal contribuera assurément au rayonnement des attraits du Centre-du-Québec auprès d'une clientèle variée et multigénérationnelle, en provenance des quatre coins du Québec et même d'ailleurs. Notre équipe régionale demeurera aux côtés de la famille Poisson pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs, afin de divertir les petits et les grands pour encore de nombreuses années. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Cristal Aventure sera un complexe récréotouristique unique dans la région du Centre-du-Québec et deviendra un lieu de villégiature multigénérationnelle incontournable pour les familles d'ici et de partout au Québec. Notre projet inclura l'intégration d'une offre d'activités diversifiées et d'hébergement tout inclus. »

Harold Poisson, directeur général du Domaine du lac Cristal

Faits saillants :

Le projet consiste à construire un complexe récréotouristique multifonctionnel doté d'un hébergement trois saisons, ouvert de la mi-avril à la mi-novembre. Il comprendra :

un bâtiment d'accueil avec douches, vestiaires, magasin général et stationnement;



dix glissades d'eau, une piscine à vagues chauffée (200 pi x 400 pi) et un parc de jeux d'eau;



une rivière artificielle pour la glissade;



des modules de jeux avec lumières DEL intégrées afin de créer une ambiance en soirée;



une fontaine interactive (lumières et musique) contrôlée par une application mobile;



une scène extérieure pour des spectacles de grande envergure;



un espace de gazon synthétique afin d'y installer 20 jeux gonflables;



deux camions de cuisine de rue de la franchise Cristal, qui mettront en valeur des produits locaux, comme la canneberge, les bleuets, les produits de l'érable ainsi que le poulet des élevages des promoteurs.







L'offre d'hébergement sera composée d'une zone de prêts-à-camper (petits chalets), de sites de camping standard et d'autres haut de gamme et de luxe sur plateforme bétonnée incluant un barbecue et/ou un spa. Un programme d'activités et d'événements sera élaboré pour animer l'endroit de jour comme de soir.





Ce projet a également obtenu, en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec, une somme de 100 000 $ dans le cadre de?l'Entente de partenariat régional en tourisme?(EPRT) 2016-2020, une aide de 76 500 $ issue de l'EPRT 2020-2022, volet 3 - Développement touristique, ainsi qu'un montant de 5 067 $ provenant de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques.





Le PADAT, un programme du ministère du Tourisme géré par Investissement Québec, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.







La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

