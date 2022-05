Forum sur la mobilité dans Lanaudière - Le gouvernement du Québec répond présent pour favoriser la mobilité dans l'est de la couronne nord





REPENTIGNY, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Présent au forum « La mobilité dans l'est : c'est à notre tour! » qui se déroulait à Repentigny, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a profité de l'occasion pour annoncer différentes interventions en cours et à venir pour accroître de façon durable la mobilité dans la région de Lanaudière.

Le ministre a souligné le démarrage d'une étude portant sur l'amélioration de la fonctionnalité et de la sécurité de l'échangeur des autoroutes 40 et 640, un important carrefour dans la région. Il a informé les élus que l'étude des solutions permettant d'identifier l'option d'aménagement la plus efficace pour l'échangeur est en cours et que les résultats sont attendus en 2023.

En matière de transport collectif, le Ministère évaluera les meilleures options de mesures préférentielles pour les autobus dans l'axe de l'autoroute 40, entre la route 341 et l'arrondissement d'Anjou. Cette analyse est réalisée dans le cadre du Réseau de mesures préférentielles en transport collectif, lequel vise à doter la région métropolitaine de Montréal de corridors de transport collectif connectés et établis le long des principaux axes autoroutiers.

Au sujet du REM de l'Est, le ministre a confirmé que l'analyse en cours intégrera l'extension du tronçon vers Lanaudière et qu'une attention particulière sera portée à la ligne de train Mascouche dans le but d'arrimer les solutions et d'optimiser la performance d'ensemble du réseau.

Citations

« Je veux saluer le mouvement de solidarité des élus locaux, des acteurs clés de la mobilité et du milieu des affaires par rapport aux enjeux de transport collectif dans l'est de la couronne nord. Vous pouvez compter sur notre gouvernement pour poursuivre ses actions sur le terrain afin d'encourager les résidentes et résidents du territoire à délaisser leurs voitures. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place un réseau fiable, efficace et des plus compétitifs en matière de temps de déplacement, ce qui le rendra attractif et incontournable. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement est à l'écoute des préoccupations des citoyennes et citoyens de la couronne nord en matière de mobilité, et nous allons poursuivre nos efforts pour trouver des solutions durables et efficaces aux enjeux de transport collectif. Le transport est l'une de nos priorités, et nous allons continuer de poser des gestes concrets pour répondre aux besoins de la communauté et améliorer le réseau routier. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable du Développement économique régional et député de Terrebonne

« Je me réjouis que notre gouvernement, les décideurs municipaux et tous les partenaires concernés se soucient d'être des acteurs responsables en matière de mobilité, qu'ils se mobilisent et adoptent une vision commune pour développer le transport collectif. Cela contribuera à améliorer l'efficacité et la fluidité des déplacements pour la population de Lanaudière. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines

« Je suis très heureux des annonces faites aujourd'hui par mon collègue François Bonnardel. En plus d'améliorer l'offre de services en transport en commun et la qualité de nos infrastructures routières, ces annonces démontrent que notre gouvernement est à l'écoute des demandes de nos partenaires municipaux. Dans tous les cas, il s'agit d'excellentes nouvelles pour tous les usagers de la route! »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Face à la forte croissance démographique des dernières années et à la nécessité de répondre de manière durable aux besoins grandissants de nos concitoyennes et concitoyens en matière de mobilité, je me réjouis de voir que notre gouvernement étudie diverses pistes de solution visant à développer davantage le transport collectif et à réduire la congestion routière sur notre territoire, de concert avec nos élus municipaux. Il en va non seulement de la qualité de vie de nos résidentes et résidents, mais aussi du développement économique de notre région. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 14:00 et diffusé par :