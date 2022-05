Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent plus de 2,2 M$ pour la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau





BAIE-COMEAU, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien sont heureux d'annoncer une aide financière de 2 286 790 $ pour la bibliothèque municipale Alice-Lane de Baie-Comeau.

Le projet comprend des travaux de réfection visant à assurer l'intégrité et la pérennité du bâtiment, y compris la rénovation de la toiture et de la fenestration. Des travaux intérieurs sont également prévus pour améliorer la ventilation et l'éclairage. Une fois qu'il aura été réalisé, le projet offrira aux usagers un lieu durable et de qualité pour qu'ils profitent des services de la bibliothèque.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada investit 1 143 395 $ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec accorde également 1 143 395 $ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. Pour sa part, la Ville de Baie-Comeau contribue avec 980 053 $ à la réalisation du projet.

Citations

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore plus de gens de nos communautés d'avoir des endroits pour se réunir, s'exprimer, bouger et vivre des expériences enrichissantes ou simplement pouvoir compter sur des infrastructures sécuritaires. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui répond aux besoins de la région en matière d'infrastructures culturelles modernes et de qualité. Cet investissement du gouvernement du Québec de plus de 1,1 M$ pour la réfection de la bibliothèque municipale de Baie-Comeau est une contribution directe à l'amélioration de la qualité de vie des familles de la région. Je suis convaincu que les citoyennes et les citoyens de tous âges voudront profiter de ces installations renouvelées et s'y rendront en grand nombre.?»

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

«?Ces nouveaux investissements permettront aux Québécois de profiter d'une bibliothèque adaptée aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui. Ce projet incarne parfaitement la vision de notre gouvernement, qui travaille à rendre la culture toujours plus accessible et à la rapprocher des gens dans toutes les régions du Québec.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?La Ville de Baie-Comeau est soucieuse d'offrir à toute la population un milieu de vie favorable à l'épanouissement de sa collectivité. ?Il est prouvé qu'inciter les jeunes à la lecture amène ceux-ci à acquérir plus de facilité dans l'apprentissage du français. Grâce à ses investissements, nous sommes donc très heureux de permettre aux gens de tous âges de continuer d'avoir accès à des outils pédagogiques et culturels.?»

Yves Montigny, maire de la Ville de Baie-Comeau

Faits en bref

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec s'inscrit dans le programme Investir dans le Canada et l'Entente bilatérale intégrée.

et l'Entente bilatérale intégrée. Le ministère de la Culture et des Communications met en oeuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

