Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard au repos pour une quinzaine de jour





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Indisposé par un malaise, le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, est au repos pour la prochaine quinzaine, soit jusqu'à la mi-juin. Bien que sa vie ne soit pas en danger, M. Bissonnet est présentement gardé sous observation dans un hôpital de la métropole. Il poursuivra ensuite sa convalescence chez lui.

Les responsabilités du maire, jusqu'à son retour, seront assumées et partagées par les autres membres du conseil d'arrondissement : Angela Gentile, conseillère de la Ville et présentement mairesse suppléante, Dominic Perri, conseiller de la Ville, Arij El Korbi, conseillère d'arrondissement, et Suzanne De Larochellière, conseillère d'arrondissement. Les membres du conseil pourront aussi compter sur la collaboration et l'appui du directeur d'arrondissement, Steve Beaudoin. L'arrondissement continuera donc à fonctionner comme à l'habitude et à dispenser tous ses services.

Notez qu'aucune entrevue ne sera accordée et qu'aucune autre information additionnelle ne sera donnée à ce sujet.

