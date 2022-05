Invitation aux médias - Pelletée de terre officielle de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield dans la région de la Montérégie-Ouest





QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Beauharnois, Claude Reid, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, procédera à la pelletée de terre officielle de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield dans la région de la Montérégie-Ouest.

Matériel de sécurité sur le chantier

À noter que les journalistes qui souhaitent participer à la pelletée de terre devront avoir leur propre casque de sécurité et porter des chaussures fermées sur le chantier.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 31 mai 2022



HEURE : 10 h 00



LIEU : Salaberry-de-Valleyfield, Québec

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

