Projet minier Troilus - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON , le 30 mai 2022 /CNW/ - La société Troilus Gold propose le projet minier Troilus, une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre, située en territoire crie au nord de Chibougamau, au Québec. Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et du Gouvernement de la Nation Crie, invite le public et les peuples autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus aideront le comité conjoint à préparer un sommaire des questions et appuieront la décision relative à la nécessité d'une évaluation d'impact du projet.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83658). Le résumé de la description initiale du projet est aussi disponible sur le registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format, ou organiser une réunion en ligne, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 24 juin 2022. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

Le comité conjoint invite le public et les peuples autochtones à participer à une séance d'information virtuelle via Zoom pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur le résumé de la description initiale de projet. Choisissez la date et l'heure de la séance à laquelle vous voulez assister.

Séances en français

Mardi le 7 juin 2022, de 14 h à 16 h HAE

Jeudi le 9 juin 2022, de 19 h à 21 h HAE

Séances en anglais

Mardi le 7 juin 2022, de 19 h à 21 h HAE

Jeudi le 9 juin 2022, de 14 h à 16 h HAE

Pour être ajouté à notre liste de distribution concernant le projet ou obtenir plus d'informations sur les séances, veuillez communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première période de consultation fédérale pour ce projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des peuples autochtones tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

La société Troilus Gold propose la construction et l'exploitation d'une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre située à environ 70 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et à environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec. Tel que proposé, le projet minier Troilus comprendrait un nouveau complexe usinier et de nouvelles haldes à stériles et à mort-terrain. Le projet comprendrait également l'exploitation de deux anciennes fosses à ciel ouvert et la réutilisation et l'agrandissement des haldes à stériles et à mort-terrain existantes. Le projet aurait une capacité maximale de production de minerai de 40 000 tonnes par jour et une durée de vie de 15 ans.

