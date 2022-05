Le Festival Go vélo Montréal vous donne rendez-vous demain à la Journée vélo-boulot!





MONTRÉAL, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette semaine du Festival Go vélo Montréal ? présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins ? et pour clore en beauté le Mois du vélo, Vélo Québec encourage la population à opter pour le vélo-boulot. Et demain, à l'occasion de la Journée vélo-boulot , Vélo Québec et ses partenaires offriront trucs et conseils afin d'informer les cyclistes, ou cyclistes en devenir, sur ce mode de transport actif à la fois rapide, sain et accessible.



Deux rendez-vous à ne pas manquer demain, mardi 31 mai :

À MONTRÉAL : au parc La Fontaine de 7 h à 10 h pour une matinée 100 % cycliste! Au programme : Enregistrement de vélos gratuit par Garage 529 du SPVM ; Séances d'information sur les vélos recyclés, les transports actifs et l'économie circulaire avec l'équipe de SOS Vélo ; Trucs et conseils pour se déplacer à vélo par Vélo Québec .

À LONGUEUIL : à partir de 16 h , rendez-vous à la Place Longueuil pour terminer la journée en beauté! Au programme : Enregistrement de vélos gratuit par Garage 529 du SPAL ; Mise au point vélo et présentation des produits tendances pour la saison 2022 par l'équipe de Sports Experts ; Démonstration d'un parc d'éducation cycliste Cyclo-mini ? reproduction miniature d'un réseau routier monté sur mesure pour initier les jeunes enfants de 2 à 8 ans aux notions de sécurité routière; Sensibilisation aux règles de sécurité routière et à la gestion de la circulation à vélo autour d'un autobus par le Réseau de transport de Longueuil Trucs et conseils pour se déplacer à vélo par Vélo Québec .

« Le potentiel de déplacement à vélo est important. Selon le recensement de 2016, 36% des Québécois.es habitent à 5km ou moins de leur lieu de travail. Une étude de la Chaire Mobilité de Polytechnique estime que le potentiel des déplacements qui pourraient être faits à vélo est de 18 à 25% dans les différentes villes du Québec. », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général à Vélo Québec.

« Le déploiement de notre réseau cyclable sécuritaire offre la possibilité à davantage de personnes de choisir le vélo pour aller au travail. Le vélo-boulot fait partie de l'identité de Montréal et pour plusieurs travailleuses et travailleurs, il s'agit d'un des meilleurs moments de leur journée. Cela permet d'attirer et de retenir des talents dans nos entreprises. », souligne Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs à la Ville de Montréal.

« La Journée vélo-boulot c'est une belle occasion pour propulser la culture du vélo dans notre ville. Je suis d'ailleurs très heureuse que l'événement ait lieu à Longueuil pour la toute première fois cette année. J'encourage tout le monde à utiliser le vélo régulièrement, que ce soit pour les déplacements quotidiens, pour se rendre au travail ou simplement pour le plaisir. En plus de favoriser la pratique du sport et des saines habitudes de vie, utiliser son vélo comme mode de transport, plutôt que la voiture, contribue à la lutte aux changements climatiques en réduisant notre production de gaz à effet de serre. » a déclaré Marjolaine Mercier, Conseillère municipale de Longueuil et responsable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la mobilité active, de la santé et des saines habitudes de vie au sein du comité exécutif de la Ville de Longueuil.

FICHE INFORMATIVE SUR LE VÉLO-BOULOT

Les bienfaits du vélo :

Le vélo est une façon efficace de combattre la sédentarité;

Enfourcher son vélo sur une base régulière est une excellente façon de prévenir les risques de contracter diverses maladies chroniques;

Les individus se déplaçant à vélo sont bien souvent moins exposés à un air pollué que les autres usagers du réseau routier;

Le vélo est un antistress efficace. Pédaler quotidiennement permet de réduire l'anxiété et combattre la dépression;

Faire du vélo une véritable option de transport est donc une mesure concrète dans la lutte aux changements climatiques, ce mode de transport n'émettant aucune émission polluante.



Les faits saillants sur les déplacements domicile-travail/école à vélo :

Les plus récentes données, tirées de l'étude L'état du vélo au Québec en 2020, sur le mode de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail démontrent ceci :

Se déplacer à vélo fait dorénavant partie du quotidien de bien des Québécois : quelque 2,1 millions d'adultes et d'enfants vont et viennent du travail, de l'école ou de l'épicerie à vélo.



En 2020, 47 % des cyclistes adultes, soit 1,6 million de personnes, utilisaient le vélo comme mode de déplacement. Ce pourcentage était de 21?% en 1995, ce qui représentait 600?000 cyclistes. La popularité de ce mode de transport a donc plus que doublé en l'espace de 25 ans.



Chez les jeunes Québécois de 3 à 17 ans, le vélo est plus qu'un loisir. En effet, pas moins de 500?000 d'entre eux l'utilisent comme moyen de transport, par exemple pour aller à l'école ou visiter des amis. Cela représente 47?% des enfants et adolescents cyclistes.





Les Montréalais et le vélo, ça ne fait qu'un?: 1,1 million d'entre eux ont pédalé en 2020. En outre, on estime qu'environ deux cyclistes adultes sur trois ont utilisé au moins à l'occasion le vélo comme mode de transport, soit approximativement 600?000 personnes. C'est une augmentation de 42?% depuis 2015.





À Longueuil, 70 000 personnes utilisent le vélo comme mode de transport : 53 000 âgés entre 18 et 74 ans et 17 000 âgés entre 3 et 17 ans, dont 29 000 d'entre eux en font une fois ou plus par semaine.





À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fon Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

