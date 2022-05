Désignation toponymique commémorative - Hommage à Gilbert Desrosiers, un citoyen engagé





BELOEIL, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé aujourd'hui l'officialisation du toponyme Pont Gilbert-Desrosiers dans le cadre d'une cérémonie en hommage à un citoyen qui a laissé sa marque dans sa région.

Le pont d'étagement qui porte désormais le nom de Gilbert Desrosiers surplombe l'autoroute Jean-Lesage et est situé sur le parcours de la montée Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Gilbert Desrosiers était un bénévole bien ancré dans son milieu. Il a consacré plus de vingt années de sa vie professionnelle à l'hebdomadaire L'OEil Régional tout en donnant généreusement de son temps à de nombreux organismes locaux, dont la Fondation du CLSC des Patriotes, la Maison Victor-Gadbois, qui offre des soins palliatifs, la Corporation de développement économique régional de Beloeil et la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu.

Citation

«?L'attribution du nom de Gilbert Desrosiers à ce pont permet de perpétuer son souvenir et de conserver vivante la trace de son passage parmi nous. Le rôle qu'a joué Gilbert Desrosiers dans la Vallée-du-Richelieu est ainsi officiellement reconnu dans notre toponymie. C'est avec un grand honneur que nous reconnaissons ainsi l'importance de sa contribution. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants

La Commission de toponymie a officialisé le nom Pont Gilbert-Desrosiers pour désigner le pont d'étagement qui surplombe l'autoroute Jean-Lesage à Saint-Mathieu -de-Beloeil.

Le débit journalier moyen du pont, qui a été construit en 2015, est de 5 000 véhicules.

Créée en 1912, la Commission de toponymie est l'organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie. La Commission a comme mission de s'assurer que le territoire du Québec est nommé avec justesse pour permettre le déplacement efficace des biens et des personnes, ainsi que d'inventorier, d'officialiser et de mettre en valeur les noms de lieux.

Lien connexe

Fiche descriptive du toponyme Pont Gilbert-Desrosiers : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=448362.

https://www.facebook.com/OQLF.QC/ /OQLF.QC https://www.instagram.com/oqlf.qc/?hl=en /OQLF.QC https://twitter.com/oqlf /OQLF

SOURCE Commission de toponymie

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 10:30 et diffusé par :