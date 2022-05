Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Le Canada et le Québec investissent 408 559 $ pour la mise aux normes de la remontée mécanique du Mont-Orignal





LAC-ETCHEMIN, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que la députée de Bellechasse, Madame Stéphanie Lachance, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de 408 559 $ à l'organisme Mont-Orignal, coopérative de solidarité, situé à Lac-Etchemin.

Le projet vise à mettre aux normes la remontée mécanique de la station de ski Mont-Orignal qui est en opération depuis plus de 30 ans. Les travaux prévoient notamment la mise à niveau des mains d'attaches et des trains de poulies ainsi que le remplacement du panneau électronique et de pièces diverses.

Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 204 279,50 $ dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 204 279,50 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). La mise aux normes de cette infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de Lac-Etchemin ainsi que de l'ensemble de la région.

Citations

« La mise aux normes de la remontée mécanique au Mont-Orignal permettra aux skieurs de pratiquer leur sport et de profiter des joies de l'hiver en toute sécurité. C'est une excellente nouvelle pour les gens de Lac-Etchemin et d'ailleurs qui viennent skier au Mont-Orignal. En partenariat avec les provinces et municipalités, notre gouvernement investit dans les infrastructures récréatives et sportives pour bâtir des collectivités dynamiques et inclusives. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins des athlètes et de ceux des jeunes sportifs de la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui pour notre région. Nous souhaitons doter nos communautés locales d'infrastructures récréatives et sportives modernes répondant aux besoins des athlètes, des sportifs et des jeunes familles. Grâce à ce projet de mise aux normes de la remontée mécanique du Mont Orignal, tous auront davantage accès à des installations de qualité, en toute sécurité, ce qui favorisera l'adoption d'un mode de vie sain. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« L'aide gouvernementale accordée à la station de ski du Mont-Orignal va permettre à celle-ci d'améliorer grandement la qualité de son offre de service. Le Mont-Orignal, au même titre que d'autres installations récréotouristiques dans la MRC des Etchemins, contribue à améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens ».

Camil Turmel, maire de Lac-Etchemin et préfet de la MRC des Etchemins

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021, représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

Dans le cadre du Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec entre 2018 et 2028. L'Entente bilatérale intégrée (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec entre 2028. L'Entente bilatérale intégrée (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en oeuvre du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI. Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) a été mis en place par le gouvernement du Québec. Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 M$ provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 M$.

