Blockstore Group remporte un prix international pour sa solution d'épicerie de vente au détail automatique





Blockstore Group, une startup finlandaise innovante, remporte le prix de la « Meilleure utilisation de la RFID/IdO améliorant un produit ou un service » lors des RFID Journal Awards à Las Vegas, aux États-Unis. Les RFID Journal Awards récompensent les entreprises qui se distinguent par une utilisation réussie des technologies d'identification par radiofréquence (RFID) ou de l'Internet des objets (IoT), ou par le lancement d'un nouveau produit ou service RFID/IoT innovant. Blockstore remporte le prix pour avoir fourni aux distributeurs de produits d'épiceries, une solution d'épicerie de vente au détail automatique et sans personnel.

« La pandémie a contribué à l'accélération de la tendance existante vers le libre-service et le commerce sans friction. La façon dont Blockstore a intégré la RFID dans une solution qui permet aux distributeurs d'offrir des produits disponibles pour les clients, sans que cela nécessite d'importants coûts de main-d'oeuvre, a impressionné le jury des RFID Journal Awards. Cette solution est également durable d'un point de vue environnemental. Elle agira en faveur de l'avenir du commerce de détail », déclare Mark Roberti, fondateur et éditeur, RFID Journal.

« Nous avons pour objectif de garantir des achats en libre-service rapides, pratiques et transparents dans le domaine de la vente au détail automatique et sans personnel. Pour cela, nous avons mis l'accent sur une solution complète, accessible et facile d'utilisation, non seulement pour les distributeurs de produits d'épicerie, mais également en matière d'expérience consommateur en magasin. Nous sommes, de loin, l'un des fournisseurs de solutions pour les opérations autonomes les plus développés. Notre efficacité est renforcée par l'utilisation d'articles étiquetés en RFID permettant un inventaire automatique unique, une gestion des produits et des dates de péremption des aliments frais ainsi qu'une modularité du volume. Nous sommes honorés de recevoir ce prix, qui souligne le caractère unique et l'efficacité opérationnelle de notre solution en cette période difficile », déclare Juha Maijala, PDG de Blockstore Group.

À propos des RFID Journal Awards et de RFID Journal

Chaque année, RFID Journal sélectionne un jury indépendant ayant pour mission d'évaluer des candidatures et élire des lauréats. L'objectif de ces prix est d'identifier les chefs de file de la RFID et d'encourager l'adoption de cette technologie en mettant en évidence les meilleurs déploiements et offres de produits. Les prix sont décernés dans huit catégories.

Grâce aux RFID Journal Awards, les entreprises peuvent se renseigner sur les meilleurs déploiements de solutions RFID et IdO, découvrir de nouveaux produits RFID/IdO performants et s'informer sur les recherches novatrices issues des laboratoires universitaires.

RFID Journal a commencé ses activités le 1er mars 2002 en tant que première société de médias indépendante au monde se consacrant uniquement à l'identification par radiofréquence ainsi qu'à ses nombreuses applications commerciales. Aujourd'hui, RFID Journal s'impose en tant que principale source internationale d'informations et de renseignements en matière de RFID. Sa mission est d'accompagner les entreprises dans l'utilisation de la RFID et d'autres technologies de l'Internet des objets (IdO) afin d'améliorer la gestion de leurs opérations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.rfidjournalawards.com

À propos de Blockstore Group

Blockstore Group est une entreprise technologique finlandaise qui favorise la rapidité, la praticité et la transparence des achats en libre-service. La société fournit aux distributeurs en Europe, une solution technologique complète de bout en bout consacrée aux épiceries automatiques et sans personnel. Grâce à sa solution axée sur l'épicerie, les distributeurs peuvent facilement déployer des épiceries automatiques en libre-service à proximité des consommateurs tout en combinant achats en magasin et en ligne avec différents services de livraison 24h/24 et 7j/7. Blockstore Group collabore étroitement avec un ensemble de partenaires pour créer des solutions durables d'épicerie en libre-service et pour développer une innovation de pointe garantissant au secteur du commerce de détail de nouveaux outils pour répondre aux besoins changeants des clients. L'entreprise basée à Helsinki et fondée en 2020 est dirigée par une équipe d'entrepreneurs possédant une solide expérience dans les domaines du développement commercial, de la numérisation et de la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.blockstoregroup.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 10:25 et diffusé par :